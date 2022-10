Timber erkent onrust in kleedkamer: ‘Het is niet meer rustig, nee’

Dinsdag, 4 oktober 2022 om 23:53 • Noel Korteweg • Laatste update: 00:03

Ajax ging dinsdagavond op pijnlijke wijze onderuit in de Champions League-wedstrijd tegen Napoli (1-6). Jurriën Timber stond na afloop de pers te woord en vond het moeilijk om uit te leggen waar het nou precies fout is gegaan. De 21-jarige centrale verdediger wil de verloren wedstrijd zo snel mogelijk analyseren en reageerde daarnaast op een pijnlijke constatering van Ajax-trainer Alfred Schreuder.

“Wat er met ons aan de hand is? We pakken de afgelopen vier wedstrijden geen punten meer”, zo is Timber realistisch voor de camera van RTL 7. “We gaan er vandaag op een hele slordige manier vanaf.” De verdediger vindt het moeilijk om aan te geven waar het dinsdagavond fout ging in de Johan Cruijff ArenA. “Ik denk dat dat iets is voor morgen”, doelt de Ajacied op de nabespreking met de selectie. Ajax-trainer Alfred Schreuder gaf na afloop van de verloren wedstrijd aan dat het team op dit moment gewoon niet goed genoeg is voor Liverpool en Napoli.

“Ik snap dat hij dat zegt”, reageert Timber pijnlijk. “Vandaag en tegen Liverpool maakten we niet echt kans. Ik denk persoonlijk alleen niet graag op die manier.” Het verschil tussen het Ajax van dit seizoen en dat van vorig seizoen is groot. Timber kan het verschil niet verwoorden. “Dat weet ik niet, dat is lastig. We hebben veel nieuwe spelers en een nieuwe samenstelling. Dat kan ook even wennen zijn.” Van een rustige kleedkamer is, na vier wedstrijden op rij met teleurstellende resultaten, dan ook geen sprake meer, zo geeft de verdediger toe. “Op dit moment is het niet echt meer rustig, nee.”

Simon Zijlemans, die de Oranje-international interviewt, geeft aan dat het misschien tijd is voor iemand in de kleedkamer om met zijn vuist op tafel te slaan. “Wie het weer rustig kan krijgen? Ik denk dat ik daar wel bij kan horen, ja.”, reageert Timber daarop. Humberto Tan noemt Dusan Tadic als mogelijke speler die de selectie weer op scherp kan zetten, maar daar wil Theo Janssen niets van weten. “Tadic moet gewoon even gaan zitten en stil zijn. Ik heb het gevoel dat er een bepaalde irritatie is binnen de selectie. Ze spreken het alleen niet uit. Wat voor irritatie? Het zijn altijd dezelfde spelers die worden gewisseld en sommigen staan standaard in de basis. Ze presteren niet wekelijks, maar blijven toch staan. Dat gaat leven in de groep.”