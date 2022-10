Schreuder heeft opmerkelijke uitleg voor eerste wissel bij 1-4 en in minuut 72

Dinsdag, 4 oktober 2022 om 23:40 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:49

Alfred Schreuder heeft een verklaring voor de keuze om zijn eerste wissel pas in de 72ste minuut door te voeren. Ondanks de 1-4 achterstand besloot de keuzeheer om pas twintig minuten voor het eindsignaal in te grijpen door Steven Berghuis en Kenneth Taylor naar de kant te halen voor respectievelijk Brian Brobbey en Davy Klaassen. De trainer van Ajax wordt na de 1-6 nederlaag tegen Napoli direct geconfronteerd met het besluit.

“Waarom ik niet eerder gewisseld heb in deze wedstrijd? Nou, als ik dat nodig had gevonden, dan had ik dat gedaan. En dat is aan mij”, vertelt Schreuder voor de camera van RTL7. “We begonnen nog prima en we kwamen met 1-0 voor, maar je zag wel dat ze gevaarlijk waren. De momenten dat we drukzetten over links was het prima, maar we hebben wel in de rust aangegeven dat het beter moest. Op sommige momenten ging het namelijk ook niet goed.”

“Ik heb vóór de wedstrijd wel gezegd dat we moedig aan de bal moesten zijn, maar dat waren we niet. We waren niet goed aan de bal, dus dan kom je in de problemen. De 1-3 voor rust was een mentale tik en vervolgens was de 1-4 direct na de pauze typerend voor de avond. 1-6 lijkt misschien geflatteerd, maar ik vond wel dat Napoli echt beter was. Wij hadden gewoon een hele slechte dag en zij een hele goede dag. Het verschil was té groot.”

"Als je naar Napoli en Liverpool kijkt zie je dat het gewoon een maatje te groot is voor ons, maar dat geldt voor die andere twee niet", vervolgt Schreuder. "We hebben veel goede spelers, maar als team zijn we op dit moment niet goed genoeg. Ik kan wel zeggen wat er allemaal verkocht is, maar daar gaat het nu niet om. Je moet lef hebben aan de bal en de technische vaardigheden tonen. We verspeelden ballen die we niet hoefden te verspelen. Dat is kwalijk”, aldus Schreuder, die erkent dat overwinteren in de Champions League 'steeds moeilijker wordt'.