Unibet: een odd van 2.45 voor een doelpunt van Santiago Giménez

Woensdag, 5 oktober 2022 om 23:00 • Wessel Antes • Laatste update: 23:44

Feyenoord hoopt donderdagavond de eerste uitzege van het Europese seizoen te boeken op bezoek bij FC Midtjylland. Een overwinning is dan ook broodnodig in Groep F. Alle clubs staan momenteel op drie punten, maar de Rotterdammers hebben het beste doelsaldo. Staat het elftal van Arne Slot na de derde speelronde nog steeds aan kop? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de Europese avond van Feyenoord.

Waar Feyenoord tijdens de eerste speelronde op pijnlijke wijze met 4-2 onderuit ging in Rome tegen Lazio, herpakte De Stadionclub zich een week later in de eigen Kuip. Sturm Graz werd met maar liefst 6-0 resoluut van de mat gespeeld. Alireza Jahanbakhsh was de grote man van de avond met twee treffers, terwijl Dávid Hancko zijn eerste doelpunt als Feyenoorder maakte.

Zie jij Feyenoord winnen in Denemarken? Bekijk de quotering!

Ook Midtjylland wist zich in de tweede speelronde knap te herpakken. Waar de Denen door een doelpunt van Nederlander Emanuel Emegha moesten buigen in Graz, werd Lazio in Herning met 5-1 vernederd. Opvallend genoeg stonden er voor Midtjylland vijf verschillende namen op het scoreformulier: Paulinho, Sory Kaba, Evander, Gustav Isaksen en Erik Sviatchenko. Met name de Braziliaan Evander staat bekend als een van de sterspelers.

Verwacht jij dat Midtjylland te sterk is voor Feyenoord? Zie hier de odd!

De meereizende Feyenoord-fans zullen hopen dat spitsen Danilo en Santiago Giménez het op hun heupen hebben in de MCH Arena. De Mexicaan is momenteel topscorer van de Europa League met drie doelpunten, terwijl ook Danilo tegen Graz een doelpunt wist te maken. Bij Midtjylland wacht topaankoop Anders Dreyer nog op zijn eerste Europese treffer. In het seizoen 2019/20 speelde de buitenspeler op huurbasis voor sc Heerenveen.

Zie jij Santiago Giménez of Danilo wederom scoren? Bekijk de quoteringen!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

Ontvang €40 aan free bets bij €10 inzet. Registreer je op Unibet.nl!