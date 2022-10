Sprakeloze Berghuis verschijnt als eerst voor camera na historische blamage

Dinsdag, 4 oktober 2022 om 23:10 • Mart van Mourik

Steven Berghuis heeft weinig woorden voor de absolute vernedering van Ajax in de Champions League. Na de 1-6 nederlaag tegen Napoli verschijnt de aanvallende middenvelder als eerste speler van de selectie voor de camera van , waar hij aangeeft enorm ‘teleurgesteld en gefrustreerd’ te zijn.

“Mijn gevoel? Teleurgesteld en gefrustreerd”, vertelt Berghuis, die pas twintig minuten voor tijd en als eerste Ajacied gewisseld werd. “We hebben goede avonden gehad, maar nu krijg je hem gewoon. We geven die goals gewoon op kinderlijke wijze weg en 1-6 is natuurlijk veel te veel. Napoli was gewoon beter. Ons niveau moet omhoog en dat heeft Napoli ons duidelijk gemaakt. We waren gewoon niet goed genoeg en Napoli heeft ons overklast.”

“Het heeft ook geen zin om het te vergelijken met vorig jaar”, benadrukt Berghuis. “In deze spelersgroep zit veel kwaliteit en ik denk dat we genoeg goede wedstrijden hebben afgeleverd, maar vanavond zat het er niet in. Het is moeilijk te zeggen allemaal na zo’n avond. Napoli heeft het gewoon laten zien vanavond: echt credits naar hen. Wij hebben nog heel veel honger, maar ook dit is voetbal helaas. Nu moet je een grote jongen zijn.”