Liverpool kent probleemloze avond en neemt afstand van Ajax in Groep A

Dinsdag, 4 oktober 2022 om 22:55 • Tom Rofekamp

Liverpool heeft dinsdag een makkelijke avond gehad in de Champions League. Op eigen veld won de ploeg van manager Jürgen Klopp met 2-0 van Rangers FC. Trent Alexander-Arnold en Mohamed Salah waren verantwoordelijk voor de Engelse doelpuntenproductie. Door de zege staat Liverpool nu tweede in Groep A, met zes punten. Ajax volgt op een derde plek met drie punten, terwijl Rangers nog puntloos is en onderaan staat.

Liverpool begon ten opzichte van het vorige Champions League-duel – dat met 2-1 werd gewonnen van Ajax, – met twee wijzigingen. Op het middenveld ontbraken Harvey Elliot en Fabinho, terwijl Jordan Henderson en Darwin Núñez juist wel mochten starten. Daardoor verschoof Diogo Jota een linie naar achteren. Rangers moest het doen zonder James Sends, die rood kreeg in de vorige Champions League-wedstrijd (0-3 nederlaag tegen Napoli). Ook Scott Arfield en Ryan Jack ontbraken bij de Schotten. Leon King, Benjamin Davies en Malik Tillman stonden tegen Liverpool juist wel aan de aftrap.

?????? ???????? ???????? ?????? ???????? ???? ????! ??

Alexander-Arnold schiet de vrije bal heerlijk binnen en zet The Reds op voorsprong ??#ZiggoSport #UCL #LIVRAN pic.twitter.com/IRuIKJXV6V — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 4, 2022

Al binnen zeven minuten stond de thuisploeg op voorsprong, via een schitterende vrije trap van Alexander-Arnold van ruim twintig meter. In de fase daarna kreeg Liverpool verschillende mogelijkheden om de marge te verdubbelen. Zo ging een schot van Luis Díaz naast en zag Mohamed Salah zijn inzet gekeerd worden door doelman Allan McGregor. Ook in de laatste tien minuten van de eerste helft was Liverpool een aantal keer dicht bij de tweede treffer, maar met name Núñez stuitte verschillende keren op de goed keepende McGregor.

Vroeg in de tweede helft kreeg Liverpool de uitgelezen mogelijkheid om alsnog de score te verdubbelen. King beging in het eigen strafschopgebied een overtreding op Díaz, waarna Salah vanaf elf meter niet faalde: 2-0. Ook daarna bleef Liverpool domineren, en via Diogo Jota (redding McGregor) had de zege nog groter kunnen worden. Het bleef echter bij 2-0, waardoor Liverpool een belangrijke stap zette richting overwintering in de Champions League. Over twee weken staan beide teams opnieuw tegenover elkaar in de Champions League, maar dan op Ibrox.