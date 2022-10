Eintracht en Tottenham bewijzen onvoorspelbaarheid van Groep D

Dinsdag, 4 oktober 2022 om 22:50 • Tom Rofekamp

Eintracht Frankfurt en Tottenham Hotspur hebben dinsdagavond de punten gedeeld. In de open groep die Groep D is, waren ook de Duitse en de Engelse afvaardiging aan elkaar gewaagd. Daardoor was de 0-0 eindstand een passende. Eintracht en Tottenham komen door het gelijkspel beide op vier punten en daarmee op twee punten van groepshoofd Sporting Portugal. Olympique Marseille staat onderaan met drie punten.

Het enige duel dat Tottenham vóór afgelopen zaterdag verloren had dit seizoen, was tegen Sporting Portugal, in Champions League-verband (2-0). Dit weekend volgde ook de eerste Premier League-nederlaag tegen stadgenoot Arsenal (3-1). Toch liet Antonio Conte tegen Eintracht Frankfurt dezelfde elf namen aantreden als tegen the Gunners. Mario Götze ontbrak bij de Duitsers vanwege een op de training opgelopen enkelblessure.

Beide ploegen probeerden het in het eerste kwart van de wedstrijd vooral op de counter. De grootste kans aan Duitse zijde was voor Randal Kuani, die Hugo Lloris zijn kopbal echterter van dichtbij weg zag slaan. Niet veel later was Heung-min Son er aan de overzijde vandoor, maar kompaan in de aanval Harry Kane kon niet snel genoeg bij zijn pass komen. Tottenham kreeg daarop de regie in handen. De tandem Kane-Son raakte – zoals wel vaker in het verleden – op stoom, maar bleef trainer Conte een doelpunt schuldig. Ook Ivan Perisic zag zijn poging vlak voor rust nét naast het doel van Kevin Trapp stranden.

Ansgar Knauff had zijn ploeg een minuut na rust op rozen kunnen brengen. De vleugelspeler van de Duitsers schoot in een één-op-één met Lloris echter recht op de Franse sluitpost af. Nadat Jesper Lindstrøm namens Eintracht nog eenmaal over het doel van Tottenham werkte na een uur spelen, bloedde de wedstrijd dood. Beide ploegen wisten niets meer te forceren, waardoor de onderlinge verschillen in Groep D nog altijd miniem blijven.