Erbarmelijk Ajax wordt op ontluisterende wijze afgemaakt door Napoli: 1-6

Dinsdag, 4 oktober 2022 om 22:49 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:57

Ajax heeft dinsdagavond in de Champions League een ontluisterende nederlaag geleden tegen Napoli. De Amsterdammers kwamen dankzij een treffer van Mohammed Kudus nog wel op voorsprong, maar na de gelijkmaker van de bezoekers stortte de defensie van Ajax in als een kaartenhuis: 1-6. Nog nooit kreeg Ajax zes tegengoals in de Champions League of in een Europese thuiswedstrijd. Tegelijkertijd was Liverpool met 2-0 te sterk voor Rangers in het andere duel in Groep A.

Schreuder koos ervoor om geen wijzigingen door te voeren ten opzichte van het verloren duel met Liverpool (2-1). Dat betekende dat Kudus in de spitspositie opnieuw de voorkeur kreeg boven Brian Brobbey, terwijl de flanken bestreken werden door Dusan Tadic (rechts) en Steven Bergwijn (links). Davy Klaassen, die afgelopen weekend nog de openingstreffer maakte tegen Go Ahead Eagles (1-1), moest genoegen nemen met een plek op de bank. Bij Napoli werd de geblesseerde Victor Osimhen vervangen door Raspadori, terwijl ook Hirving Lozano begon als basisspeler.

De keuze voor Kudus leek meteen de juiste, want de Ghanees zorgde in de negende speelminuut voor de openingstreffer. Taylor kreeg de bal na een voorzet van Bergwijn voor zijn voeten en haalde hij uit, waarna de bal via het been van Kudus binnenviel: 1-0. Lang kon Ajax niet genieten van de voorsprong, want nog geen tien minuten later kwam Napoli al op gelijke hoogte. Na een voorzet vanaf de linkerkant van Mathías Olivera kwam Daley Blind te laat om te voorkomen dat Giacomo Raspadori binnenknikte: 1-1.

Ajax ontsnapte nadien, mede dankzij reddingen van Remko Pasveer, enkele keren aan een achterstand, maar in de 33ste minuut sloeg Napoli alsnog toe. Ditmaal werd Jurriën Timber in de lucht geklopt door Giovanni Di Lorenzo, die met een rake kopbal voor de 1-2 zorgde. De achterstand liep op slag van het rustsignaal nog verder op. De Amsterdamse defensie lag volledig open, waardoor Piotr Zielinski in alle vrijheid voor de 1-3 kon zorgen. Enkele minuten voor de verdubbeling van de marge hield Pasveer zijn ploeg nog in de wedstrijd, maar bij de derde tegentreffer leek de sluitpost niet vrijuit te gaan.

In het tweede bedrijf slaagde het team van Schreuder er niet in om orde op zaken te stellen. Ondanks de forse achterstand besloot de keuzeheer bovendien geen personele wijzigingen door te voeren. Napoli breidde de voorsprong twee minuten na rust verder uit, toen Pasveer blunderde bij het inspelen van Bassey. André-Frank Zambo Anguissa kon eenvoudigerwijs overnemen en afleggen op Raspadori, die zijn tweede van de avond maakte: 1-4. Nadien nam Napoli de voet enigszins van het gaspedaal, maar dat leidde niet tot meer mogelijkheden voor Ajax.

Na een uur spelen werd de ontluistering nog groter voor de thuisploeg. Na een mislukte ingreep van Devyne Rensch kreeg Khvicha Kvaratskhelia de bal voor zijn voeten en schoot hij op koelbloedige wijze raak: 1-5. Twintig minuten voor tijd voerde Schreuder met het inbrengen van Brobbey en Klaassen de eerste wissels door, al konden ook zij het tij niet keren. Tot overmaat van ramp werd Dusan Tadic vanwege het uitdelen van een elleboog met een tweede gele kaart van het veld gestuurd. Uiteindelijk speelde invaller Giovanni Simeone, die scoorde op aangeven van Tanguy Ndombele, het slotakkoord: 1-6.