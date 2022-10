‘PSV laat oog vallen op spits uit MLS, ook Liverpool toont interesse’

Dinsdag, 4 oktober 2022 om 21:35 • Sam Vreeswijk

PSV is geïnteresseerd in Chicago Fire-spits Jhon Jáder Durán. Dat meldt de Colombiaanse journalist Pipe Sierra. De Eindhovenaren zijn echter niet de enige geïnteresseerden in de achttienjarige Colombiaan, want ook Liverpool, Lille OSC en Eintracht Frankfurt zouden belangstelling tonen. PSV moet het al enige tijd stellen zonder de geblesseerde Luuk de Jong, en een pure spits die hem indien nodig ook in de toekomst zou kunnen vervangen heeft de club vooralsnog niet.

Durán, die ook als linksbuiten uit de voeten kan, werd aan het begin van 2022 voor 1,7 miljoen euro door Chicago Fire overgenomen van het Colombiaanse Envigado. Sindsdien speelde hij 26 MLS-duels, waarin hij acht keer scoorde en vijf keer aangever was. Van die 26 competitiewedstrijden begon de 1.85 meter lange Durán dertien keer in de basis.

?? The same #Liverpool scout who followed Luis Díaz has gone to see Jhon Jáder Durán (18). ‘The Reds’ already know the conditions and that for €10M #ChicagoFire would let the Colombian go ????



?? Told me that #Lille, #EintrachtFrankfurt and #PSV want the striker pic.twitter.com/dRAsnIwq6G