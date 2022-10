Italiaanse staat doet er alles aan om Robinho te laten boeten voor misdaden

Het Italiaanse ministerie van Justitie heeft in Brazilië een verzoek ingediend voor de uitlevering van Robinho. De 38-jarige oud-aanvaller werd in januari tot negen jaar cel veroordeeld door het hooggerechtshof in Italië, vanwege zijn aandeel in een groepsverkrachting van een jonge vrouw in 2013. Brazilië levert echter geen burgers uit aan andere landen, waardoor Robinho vooralsnog zijn straf wist te ontlopen. De Italiaanse staat wil daar nu een stokje voor steken.

Het incident waar de zaak om draait stamt uit de nacht van 22 op 23 januari 2013. Robinho raakte iets meer dan negenenhalf jaar geleden met zijn vriend Ricardo Falco betrokken bij de groepsverkrachting van een 23-jarige Albanese vrouw, zo staat nu vast. In totaal bestond de dadersgroep uit zes personen. De zaak vond plaats in een nachtclub in Milaan; Robinho was destijds actief als speler van AC Milan.

In 2017 werd de Braziliaan schuldig bevonden en dus veroordeeld, sindsdien liep het hoger beroep. Robinho voerde daarin onder meer aan dat er geen bewijs is dat het slachtoffer fysiek of mentaal is gedwongen tot seksuele handelingen. Ook stelden de advocaten van de honderdvoudig Braziliaans international dat getapte gesprekken, het belangrijkste bewijsmateriaal in de zaak, onjuist zouden zijn vertaald. Het gaat om gesprekken in het Portugees, terwijl de zaak zich afspeelde in Italië.

De verdediging van Robinho werd echter van tafel geveegd door het Italiaanse hof. Tegen de uitspraak kon niet meer in beroep worden gegaan. De voormalig dribbelaar van onder meer Real Madrid, Manchester City en Milan heeft echter nog geen minuut van de straf uit hoeven zitten: in de Braziliaanse grondwet ligt verankerd dat het land geen burgers aan andere landen uitlevert. Robinho is woonachtig in Brazilië sinds zijn laatste kunstje als voetballer bij jeugdliefde Santos.

Middels een formeel verzoek probeert Italië ny alsnog om Robinho achter de tralies te krijgen. Een woordvoerster van het Italiaanse ministerie van Justitie heeft inmiddels bevestigd dat het uitleveringsverzoek bij de Braziliaanse autoriteiten is neergelegd. Robinho zou al wel opgepakt kunnen worden als hij besluit naar Europa af te reizen. Er heerst namelijk een internationaal arrestatiebevel tegen de Braziliaan.