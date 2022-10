Wesley Sneijder legt uit waarom Calvin Bassey een valkuil is tegen Napoli

Dinsdag, 4 oktober 2022 om 20:46 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:05

Alfred Schreuder heeft tekst en uitleg gegeven bij zijn keuze voor de basiself van Ajax. Dinsdagavond spelen de Amsterdammers in het derde groepsduel van de Champions League tegen Napoli en de oefenmeester besloot om geen wijzigingen door te voeren ten opzichte van de verloren wedstrijd tegen Liverpool (2-1). Analyticus Wesley Sneijder laat voorafgaand aan de ontmoeting met de Italianen weten dat hij vooral vreest voor de opbouw van Ajax.

“De opbouw van achteruit is een probleem”, vertelt Sneijder voor de camera van RTL7. “Waarom ga je opbouwen als je vastgezet wordt? Je wil zo snel mogelijk naar Taylor, maar die bal komt daar niet omdat Bassey niet de beste opbouwer is. Napoli wil vanavond hoog drukzetten en Ajax heeft daar gewoon moeite mee. Het gebeurt gewoon op te veel momenten dat Ajax niet lekker kan opbouwen. Schiet de bal ook gewoon eens het stadion uit! Je kan de klok erop gelijkzetten dat Bassey de vrije man is. Ze gaan hem laten opbouwen”, aldus de analist.

Trainer Alfred Schreuder

Tegelijkertijd laat Schreuder weten geen last van spanning te hebben voorafgaand aan de wedstrijd. “Dit is wel de belangrijkste wedstrijd voor mij bij Ajax, maar ik heb inmiddels ook wel ervaring. Of ik nog een speech heb voorbereid? Nee. Het is belangrijk dat we intensiteit leveren tegen Napoli. Die jongens willen laten zien dat ze in de Champions League horen en dat horen ze ook. Ik maak me niet druk om vanavond. Ik heb geen twijfel gehad over de opstelling: het was me allemaal al snel duidelijk”, besluit de kalm ogende keuzeheer van Ajax.