Eén Nederlander én Onana mogen het laten zien in kraker tussen Inter en Barça

Dinsdag, 4 oktober 2022 om 20:07 • Tom Rofekamp

Stefan de Vrij verschijnt dinsdagavond aan de aftrap in het Champions League-treffen tussen Internazionale en Barcelona. In tegenstelling tot Denzel Dumfries krijgt de centrumverdediger wel het vertrouwen van Simone Inzaghi, de trainer van i Nerazzurri. Voormalig Ajacied André Onana staat op doel. Xavi begint bij Barcelona zoals bekend zonder Frenkie de Jong en Memphis Depay, die in Spanje achterbleven vanwege blessureleed. Het duel in het Giuseppe Meazza vangt aan om 21.00 uur.

Het gaat Internazionale in competitieverband niet voor de wind. De afgelopen twee duels tegen Udinese en AS Roma werden respectievelijk met 3-1 en 1-2 verloren. Dumfries mocht in beide duels aan de aftrap beginnen, terwijl De Vrij bankzitter was. Nu zijn de rollen omgedraaid. De 59-voudig international is de meest centrale man in een driemansverdediging, die verder bestaat uit captain Milan Skriniar en Alessandro Bastoni. Matteo Darmian is de meest rechtermiddenvelder in het 3-5-2 systeem van Inzaghi en is daarmee de vervanger van Dumfries.

Xavi stelt bij de bezoekers zijn sterkst mogelijke aanval op. Ousmane Dembélé, Robert Lewandowski en Raphinha zullen het De Vrij en co lastig moeten gaan maken. Bij afwezigheid van De Jong (al is de Nederlander allang niet meer verzekerd van een basisplaats) vormen Pedri, Sergio Busquets en Gavi het middenveld. Stonden Jordi Alba, Gerard Piqué en Alejandro Balde zaterdag nog aan de aftrap tegen Real Mallorca, worden zij in de defensie nu vervangen door Marcos Alonso, Eric García en Sergi Roberto.

De inzet van het duel in het Giuseppe Meazza is naar alle waarschijnlijkheid de tweede plek in Groep C. Koploper Bayern München zit momenteel op rozen tegen Viktoria Plzen en komt vermoedelijk op negen punten uit drie duels. Internazionale en Barcelona wisten beide alleen te winnen van de Tsjechen en staan derhalve op drie punten uit twee. Barcelona doet het echter iets beter dan Inter qua doelsaldo: 5-3 ten opzichte van 2-2.