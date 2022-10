Romano geeft update over toekomst Messi en spreekt Argentijnse media tegen

Dinsdag, 4 oktober 2022 om 20:10 • Noel Korteweg • Laatste update: 20:13

Fabrizio Romano heeft op Twitter een update gegeven over de toekomst van Lionel Messi. De 35-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain gaat volgens de transferexpert pas een besluit over zijn toekomst nemen in 2023, na het WK in Qatar dat over ruim zes weken begint. De Argentijn wil zich volledig richten op het mondiale eindtoernooi, dat waarschijnlijk de laatste van zijn carrière is. Barcelona is naar verluidt intern wel al in gesprek over een terugkeer van Messi.

Romano, die dus aangeeft dat Messi nog geen besluit heeft genomen over zijn toekomst, meldt het tegenovergestelde van Veronica Brunati, een journaliste uit Argentinië. Brunati tweette eerder op de dinsdag namelijk nog dat een terugkeer van de zevenvoudig Ballon d’Or-winnaar naar Barcelona zo goed als zeker in kannen en kruinen is. “Op 1 juli 2023 wordt Lionel Messi een Barcelona-speler.” Het contract van de aanvaller bij PSG loopt aan het einde van dit seizoen af, waardoor de Catalanen hem transfervrij over zouden kunnen nemen van de Fransen.

Sources close to Lionel Messi insist he will decide his future in 2023, not now. Barcelona, already discussing internally of his return — and PSG will really try to extend his contract. ?????? #Messi Messi’s camp guaranteed that no decision has been made & nothing is advanced yet. pic.twitter.com/wYIV97IL95 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 4, 2022

Les Parisiens zien Messi het liefst ook na dit seizoen op het Parc des Princes spelen. Luís Campos, de technisch adviseur van PSG, wil namelijk graag dat de aanvaller blijft. “Ik heb aan Messi gevraagd of hij hier wilde blijven en ik heb hem gezegd dat ik hoop dat hij blijft zo lang ik hier ben. Ik ben ontzettend tevreden met Leo”, zo gaf de Portugees twee weken geleden aan in gesprek met RMC. Messi is met zeven doelpunten en acht assists in twaalf wedstrijden uitstekend begonnen aan zijn tweede seizoen in Frankrijk. Zijn huidige vorm én het feit dat zijn contract volgend jaar zomer afloopt wakkerden de geruchten over een terugkeer naar Barcelona aan.

Ook Eduard Romeu, de economische vicepresident van Barcelona, sprak vorige week op de Catalaanse radio over een eventuele terugkeer van Messi. “Het is zeker een mogelijkheid, want als hij terug zou keren zal dat transfervrij zijn. Het is een situatie die verder gaat dan financiën, want de speler moet een beslissing nemen.” Xavi sprak maandagavond op de persconferentie voorafgaand aan het Champions League-duel tegen Internazionale eveneens over de geruchten. “Het is nu niet het moment om te praten over de terugkeer van Leo. Barcelona is zijn thuis, dus laat hem rustig blijven en verder genieten in Parijs.”