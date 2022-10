Rafael van der Vaart: ‘Schreuder creëert een probleem voor zichzelf’

Dinsdag, 4 oktober 2022 om 18:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:54

Rafael van der Vaart is van mening dat Dusan Tadic plaats moet maken bij Ajax. De analist heeft zich dinsdagavond, ter voorbereiding op het Champions League-duel met Napoli (21.00 uur), uitgelaten over de aanvallende opties van Alfred Schreuder. Van der Vaart is van mening dat Schreuder met het inbrengen van Mohammed Kudus een probleem heeft gecreëerd voor zichzelf. Steven Bergwijn is wat hem betreft onomstreden.

Verwacht wordt dat Schreuder tegen Napoli opnieuw zal aantreden met Kudus als diepste spits. "Ik vind Kudus geen spits", aldus Van der Vaart bij Ziggo Sport. "Maar hij heeft het wel heel goed gedaan als spits. Nu haal je Brobbey eruit en zet je Kudus erin, terwijl Brobbey het ook heel goed deed. Je creëert eigenlijk een probleem voor jezelf. Kudus gaat nu natuurlijk spelen, die kan je er niet meer uithalen. Dat zou misschien wel beter zijn, om met een echte spits te spelen. Daar ben ik meer van. Maar ik vind dat Kudus ook altijd moet spelen."

Wie o wie? ?? Veel twijfels in de selectie van Ajax, maar wat is nou de beste opstelling? ??#ZiggoSport #UCL #AJANAP pic.twitter.com/eT3M3sWa25 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 4, 2022

Van der Vaart gaf afgelopen zomer aan dat hij geen voorstander was van het aantrekken van Bergwijn. "Maar daarmee bedoelde ik niet dat hij niet goed genoeg zou zijn", aldus de voormalig middenvelder. "Dat is een speler die ongelooflijk goed is. Maar je creëert zo'n enorm probleem in je elftal, dat ik denk dat er een goede speler te veel is. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar ik geloof niet in twintig geweldige spelers. Je moet twaalf of dertien echt goede spelers hebben. De rest moet een mix zijn van jonge en ervaren spelers."

Als het aan Van der Vaart ligt, is Bergwijn altijd verzekerd van zijn plek in het elftal. Wat hem betreft wordt Tadic het kind van de rekening, maar dat ziet hij niet gebeuren. "Hij (Tadic, red.) speelt heel slecht de laatste tijd. Dat heeft iedereen gezien", oordeelt Van der Vaart over de aanvoerder. "Ik vind Tadic het best renderen als hij op links speelt, maar daar staat Bergwijn en die is op dit moment beter dan Tadic. Dan zou je zeggen dat het logisch zou zijn om Tadic eruit te halen, maar dat gaat nooit gebeuren. Dus daarmee creëer je een probleem voor jezelf."