Lesly de Sa vol vertrouwen: ‘Ik denk dat ik een hoger niveau aan zou kunnen’

Dinsdag, 4 oktober 2022 om 18:08 • Sam Vreeswijk

Lesly de Sa denkt dat hij wel terug zou kunnen keren in het topvoetbal. Dat vertelde de 29-jarige vleugelaanvaller, die momenteel bij de Ajax Amateurs speelt, aan Voetbalzone-presentator Jelle Kusters. De Sa was onlangs samen met Eyong Enoh te gast in de serie Ex on the Pitch, en na afloop daarvan interviewde Kusters hem over zijn eigen sportschool, vriendschappen met andere bekende voetballers en zijn toekomst in de voetbalwereld.

De Sa speelde in Nederland bij Ajax, Go Ahead Eagles, Willem II en TOP Oss. Daarnaast was hij actief in Slowakije, Zweden en Bulgarije. Toen zijn contract vorig jaar zomer afliep in Bulgarije, besloot hij om terug te keren naar Nederland en aan te sluiten bij de Ajax Amateurs. “Ik vind dat heel leuk om te doen”, vertelt hij daarover. “We hebben een heel leuke groep. Ik voel me heel fijn bij de Ajax Amateurs. Het is anders dan het topvoetbal. Ik denk dat als ik voor het topvoetbal zou gaan, ik wel een hoger niveau aan zou kunnen.” Het antwoord op de vraag of De Sa ooit nog echt hogerop gaat spelen, laat hij in het midden. “Zeg nooit nooit, maar het heeft voor mij nu geen prioriteit.”

Naast het voetballen bij de Ajax Amateurs houdt De Sa zich momenteel nog bezig met een andere grote hobby: zijn eigen sportschool. Daar traint hij onder meer met bekende voetballers, zoals Brian Brobbey, die hij nog kent uit zijn tijd bij Jong Ajax. “Brobbey appte me in de zomer met de vraag of hij mocht komen trainen bij mij. Natuurlijk mocht dat. Ik vind het juist belangrijk dat mensen blijven bewegen.”

Brobbey is echter niet de enige bekende voetballer die wel eens een bezoekje brengt aan de sportschool van De Sa. Ook Frenkie de Jong en zijn vriendin Mikky Kiemeney komen wel eens langs. De Sa leerde De Jong kennen tijdens zijn periode bij Willem II. “Frenkie en ik hebben altijd goed contact gehouden”, vertelt hij. “Mikky is ook een vriendin van mijn vriendin Maxime. Wanneer ze in Nederland zijn, sporten ze ook bij mij in de sportschool. Mikky is een hele aardige meid en Frenkie een hele aardige jongen.”