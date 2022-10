Unibet: een boosted odd van 6.00 voor openingsgoal van Aubameyang!

Woensdag, 5 oktober 2022 om 07:00 • Rian Rosendaal

Een fraai affiche in de groepsfase van de Champions League: Chelsea krijgt woensdagavond op Stamford Bridge bezoek van AC Milan, de regerend kampioen van de Serie A. Lukt het the Blues om eindelijk een keer te winnen in de poulefase van het miljardenbal. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de ontmoeting tussen Chelsea en Milan in West-Londen.

Chelsea kende een behoorlijk tegenvallende start van de nieuwe Europese campagne. Dinamo Zagreb bleek met 1-0 te sterk en tegen Red Bull Salzburg werd in de slotfase een kostbare voorsprong weggegeven: 1-1. Na de Champions League-deceptie in Zagreb kreeg Thomas Tuchel zijn ontslag. De van Brighton & Hove Albion overgekomen Graham Potter moet de Londense club naar rustiger vaarwater leiden. Afgelopen zaterdag werd dankzij een prachtig en laat doelpunt van Conor Gallagher met 1-2 gewonnen van stadgenoot Crystal Palace.

In tegenstelling tot Chelsea kende Milan wel een voortvarend begin van het nieuwe seizoen in de Champions League. Op bezoek bij Salzburg werd een punt gepakt (1-1), terwijl Dinamo Zagreb in het eigen San Siro met 3-1 klop kreeg. De formatie van trainer Stefano Pioli aast nu op de eerste Europese zege buitenshuis. Afgelopen weekeinde werd in een spectaculaire ontmoeting met 1-3 gewonnen van Empoli. Maar liefst drie doelpunten vielen in de blessuretijd. Milan staat nu gedeeld vierde in de Serie A, met drie punten achterstand op koploper Napoli.

Pierre-Emerick Aubameyang wacht nog op zijn eerste doelpunt in Champions League-verband. Raheem Sterling maakte tot dusver het enige doelpunt van Chelsea op het Europese podium. Aan de kant van Milan gaat de meeste aandacht uit naar Olivier Giroud, met een verleden bij de Londenaren, en de aan Chelsea gelinkte Rafael Leão. De wedstrijd op Stamford Bridge begint woensdagavond om 21.00 uur.

