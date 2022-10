Thomas Tuchel verkoopt ‘nee’ en slaat terugkeer in de Bundesliga af

Dinsdag, 4 oktober 2022 om 13:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:47

Bayer Leverkusen heeft een blauwtje gelopen bij Thomas Tuchel. Volgens Sport1 is de bij Chelsea ontslagen oefenmeester gepolst voor een terugkeer in de Bundesliga, maar ziet hij een dienstverband bij die Werkself niet zitten. Tuchel werd de voorbije dagen als topkandidaat naar voren geschoven om als opvolger te dienen van Gerardo Seoane. Laatstgenoemde zit op de schopstoel vanwege tegenvallende resultaten.

Leverkusen is bijzonder teleurstellend begonnen aan het nieuwe seizoen en moet het stellen met een voorlaatste plaats in de Bundesliga. In de eerste acht wedstrijden werden slechts vijf punten bij elkaar gesprokkeld. Nederlagen tegen onder meer FC Augsburg, TSG Hoffenheim en SC Freiburg hebben ertoe geleid dat Seoane niet zeker is van zijn baan. De 4-0 nederlaag van afgelopen weekend tegen Bayern München was volgens Duitse media de druppel.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens Markus Babbel, voormalig speler en trainer in de Bundesliga, is het slechts een kwestie van tijd voordat Seoane uit zijn functie ontheven wordt. "Gerardo maakt geen schijn van kans, hij zal dit niet overleven", vertelde de oud-speler van onder meer Bayern München, Liverpool en Hamburger SV in de webshow van de Bundesliga. Sport1 weet dat bestuursvoorzitter Fernando Carro contact heeft gehad met Tuchel om hem te peilen voor een terugkeer in de Bundesliga.

Seoane, die ook in de strijd om de DFB-Pokal niet kon overtuigen en al snel werd uitgeschakeld door derdeklasser Elversberg, zal dinsdagavond nog gewoon op de bank zitten als Leverkusen het in de Champions League opneemt tegen FC Porto. Door de knappe 2-0 overwinning op Atlético Madrid vorige maand staat die Werkself tweede in de poule achter Club Brugge. "Ik kan goed met deze situatie omgaan en me op mijn taak concentreren", liet Seoane weten in aanloop naar het treffen met Porto.