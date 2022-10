Team van de Week: PEC Zwolle hofleverancier en gelouterde routiniers

Dinsdag, 4 oktober 2022 om 15:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:02

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Team van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. PEC Zwolle is hofleverancier met drie spelers, gevolgd door De Graafschap en Jong PSV, die beiden twee spelers afleveren. Voor Michael de Leeuw is het zijn tweede uitverkiezing op rij.

Het doel wordt deze week verdedigd door Mike Hauptmeijer. De goalie van PEC Zwolle werd in de thuiswedstrijd tegen Jong Ajax (1-1) na twaalf minuten noodgedwongen binnen de lijnen gebracht vanwege de rode kaart van Jasper Schendelaar. Voor hem in de verdediging vindt Hauptmeijer onder meer ploeggenoot Melayro Bogarde. Ook Haris Medunjanin heeft een plekje verdiend in het Elftal van de Week. Mohamed Nassoh en Jenson Seelt hebben hun uitverkiezing te danken aan de knappe overwinning op bezoek bij ADO Den Haag.

Drie spelers sprongen in het oog tijdens de negende speelronde in de Keuken Kampioen Divisie. Medunjanin maakte zijn eerste goal op de Nederlandse velden sinds 18 augustus 2007 (toen namens AZ tegen VVV-Venlo in de Eredivisie). Bij FC Eindhoven was Jasper Dahlhaus de grote uitblinker. De middenvelder maakte een goal, creëerde twee kansen voor teamgenoten en veroverde van alle Eindhoven-spelers tegen FC Dordrecht ook het vaakst balbezit (negen keer). Hauptmeijer verrichtte negen reddingen tegen Jong Ajax, het meest van alle doelmannen in deze speelronde.

Elftal van de Week: Hauptmeijer (PEC Zwolle); Schouten (De Graafschap), Seelt (Jong PSV), Bogarde (PEC Zwolle), Büttner (De Graafschap); Medunjanin (PEC Zwolle), Hlynsson (Jong Ajax), Nassoh (Jong PSV); Min (Telstar), De Leeuw (Willem II), Dahlhaus (FC Eindhoven)