‘Lisandro Martínez ging tekeer tijdens tirade in rust van Manchester-derby’

Dinsdag, 4 oktober 2022 om 10:35 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:46

Lisandro Martínez heeft afgelopen zondag in de rust van de Manchester-derby een flinke tirade gehouden, zo melden Engelse media. United keek op dat moment in het Etihad Stadium al tegen een 4-0 achterstand aan en moest uiteindelijk een pijnlijke 6-3 nederlaag incasseren tegen Manchester City na hattricks van Erling Braut Haaland en Phil Foden.

United ging zondag gigantisch af bij stadgenoot Manchester City. Vanaf het allereerste fluitsignaal werden de elf van Ten Hag met de rug tegen de muur gezet. Haaland en Foden waren tijdens de eerste helft van de derby beiden goed voor twee treffers, waardoor United met een beschamende 4-0 ruststand de kleedkamer opzocht. Bruno Fernandes zou als aanvoerder als eerst het woord hebben genomen en zijn ploeggenoten hebben verteld dat het hen aan geloof ontbrak, waarna Martínez zijn tirade begon. Volgens The Sun schreeuwde het tweetal zo hard tegen hun ploeggenoten dat zij te horen waren door medewerkers in de spelerstunnel van het Etihad Stadium.

Ten Hag accepteerde de uitbarstingen en zou er geen problemen mee hebben dat spelers het woord in de kleedkamer nemen. Fernandes bekritiseerde zijn ploeg na de wedstrijd nogmaals. “De houding en het geloof vanaf het begin waren niet goed, en dat gaf ons veel problemen en zorgde ervoor dat we vroege doelpunten moesten incasseren. In de tweede helft moesten we beter voor de dag komen, die was veel beter. We kregen wat meer controle over het spel en waren moediger aan de bal”

"We zijn echt teleurgesteld, maar het is tijd om ons te richten op de volgende wedstrijd en de prestaties die we al eerder bereikt hebben, moeten we in ons achterhoofd houden”, vervolgde Fernandes. “We moeten saamhorigheid creëren en deze nederlaag mag niet voor enige frustratie zorgen.” Het was de tweede keer dit seizoen dat United in de rust met 4-0 achterstond, nadat het in augustus met dezelfde score onderuit ging op bezoek bij Brentford.