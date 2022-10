Van der Gijp ziet ‘raar verhaal’ bij Feyenoord: ‘Komt geen lantaarnpaal voorbij’

Dinsdag, 4 oktober 2022 om 09:17 • Laatste update: 11:01

René van der Gijp heeft geen hoge pet op van Oussama Idrissi. De 26-jarige aanvaller werd afgelopen zomer door Feyenoord gehuurd van Sevilla, maar wist tijdens het teleurstellende 1-1 gelijkspel van de Rotterdammers tegen NEC van zondagmiddag geen indruk te maken op de analist. “Het is heel bijzonder, die komt nog geen lantaarnpaal meer voorbij”, aldus Van der Gijp.

Idrissi was belangrijk tegen Sturm Graz (6-0) met een goal en een assist en was vervolgens ook tijdens de verloren topper tegen PSV (4-3) trefzeker. Op bezoek bij NEC kon de vleugelaanvaller echter niet zijn stempel op de wedstrijd drukken en werd hij na ruim een uur vervangen door Sebastian Szymanski. “Idrissi is wel echt een raar verhaal”, zei Van der Gijp in Vandaag Inside. “Dat ventje kon best goed voetballen bij AZ. Het is heel bijzonder, die komt nog geen lantaarnpaal meer voorbij. Die andere rechtsbuiten heeft momenteel hetzelfde.”

De analist maakt zich echter geen zorgen na het 1-1 gelijkspel van Feyenoord tegen NEC. “Je kan allemaal eens een mindere dag hebben, dat is allemaal niet zo heel erg. Bij PSV is het nu structureel en dan heb je gewoon geen goed elftal. Bij Feyenoord is het gewoon nog zoeken: Sebastian Szymanski wel of niet fit, Javairô Dilrosun af en toe goed en dan weer helemaal niks.”

Martijn Krabbendam verwacht dat het tijd kost om van de vele aanwinsten een goed draaiend elftal te maken, al ziet het spel er volgens de Feyenoord-watcher bij vlagen goed uit. “Er zitten zeker genoeg goede voetballers bij. Alleen: je moet wel een beetje realistisch blijven”, zo begon Krabbendam. “Ze hebben de derde spits van Ajax in de punt van de aanval lopen. Bij Ajax halen ze Bergwijn en PSV haalt Luuk de Jong: spitsen van Spurs en Barcelona. Feyenoord haalt een derde spits van Ajax. Bij Twente speelde hij in het begin aardig en daarna niet meer. Dat is dus het probleem. Wat ze hebben gehaald komt niet uit de top.”