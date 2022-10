Van der Vaart nooit meer gevraagd als analist bij Sky na kritiek op Maguire

Dinsdag, 4 oktober 2022 om 07:52 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:01

Rafael van der Vaart is nooit meer gevraagd als analist bij Sky Sports, nadat hij zich in het verleden als analist bij de sportzender kritisch uitliet over Harry Maguire. Dat onthulde de voormalig profvoetballer maandagavond bij Rondo. Maguire was afgelopen week op social media en in de Engelse media dagenlang slachtoffer van hevige en spottende kritiek.

Als analist heeft Van der Vaart zich al regelmatig kritisch geuit over Maguire, die er volgens de Oranje-international maar weinig van kan. Zo was Van der Vaart in augustus 2019 als analist te gast bij het Engelse Sky Sports en kwam de transfer van Maguire naar Manchester United ter sprake. “Het is best grappig. Tijdens de Nations League, toen ik werkte voor de Nederlandse televisie, was Harry Maguire veruit de slechtste man van het veld. En toen, twee maanden later, tekende hij voor 87 miljoen euro bij Manchester United. Ongelofelijk!” Jamie Redknapp nam het vervolgens op voor de inmiddels 29-jarige centrumverdediger, die officieel nog steeds aanvoerder van the Red Devils is.

Van der Vaart ?? Maguire De oud-middenvelder heeft zich vaker kritisch uitgelaten over de Brit, maar nu heeft hij toch ook het idee dat hij niet de enige is ??#ZiggoSport #Rondo pic.twitter.com/NmXSfwty9G — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 3, 2022

Bij Ziggo Sport werd Maguire vervolgens nog meerdere keren door Van der Vaart gefileerd. “Als ik op zondag bij een amateurclub ga kijken, vind ik er zo drie die dit ook kunnen. Het is misschien een beetje lullig om te zeggen, maar dat meen ik echt. We hebben het over bijna negentig miljoen, dan is Virgil van Dijk wel driehonderd miljoen waard.” In juli 2020 had de analist eveneens weinig lovende woorden over voor de verdediger. “Volgens mij gaat hij elke dag naar huis en zegt hij tegen zijn vrouw: 'Ik kan er geen klote van, maar ik verdien zoveel. Ze geloven me gewoon'. Dat denk ik echt. Hij lacht iedereen uit.”

Van der Vaart weigerde zijn kritische woorden over Maguire dinsdagavond bij Rondo terug te nemen. “Ik heb hem toen gezien in de Nations League, daar vond ik hem slecht. Toen werd hij opeens drie maanden later verkocht voor bijna negentig miljoen euro, wat ik een idioot bedrag vond. Dat zei ik toen op de Engelse televisie, waar ik te gast was. Daarna ben ik daar nooit meer uitgenodigd, dat is echt serieus. Heel Engeland was toen boos, maar ik heb nu een beetje het gevoel dat iedereen hem niet zo goed vindt.”

Engeland speelde vorige week in het kader van de Nations League met 3-3 gelijk tegen Duitsland op Wembley. Aan de eerste twee tegentreffers gingen persoonlijke fouten van Maguire vooraf, waarna de verdediger een flinke lading kritiek over zich heen kreeg. Maguire veroorzaakte een door Ilkay Gündogan benutte strafschop nadat hij zelf knullig balverlies had geleden en stond tevens aan de basis van de tweede Duitse treffer. Opnieuw leed de verdediger van Manchester United balverlies, waarna Kai Havertz fraai raak schoot.