Van der Vaart ziet gevaar in roulatiesysteem van Schreuder bij Ajax

Maandag, 3 oktober 2022 om 23:30 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:40

Rafael van der Vaart vindt dat Ajax-trainer Alfred Schreuder zichzelf onnodig in de problemen brengt, zegt de oud-middenvelder bij Rondo op Ziggo Sport. Ajax neemt het dinsdag in de Champions League op tegen Napoli en de grote vraag bij de Amsterdammers is wie er in de spits zal starten. Van der Vaart vindt dat Schreuder het zichzelf moeilijk heeft gemaakt door te rouleren tussen Brian Brobbey en Mohammed Kudus.

In het praatprogramma stelt presentator Wytse van der Goot de vraag wie er dinsdag in de spits moet staan. Marco van Basten zegt het niet te weten, terwijl Youri Mulder denkt dat Kudus zal spelen omdat Brobbey het naar zijn mening niet goed deed tegen Go Ahead Eagles (1-1). Van der Vaart is een stuk meer uitgesproken. "Het probleem is dat je soms Kudus in de spits zet, terwijl Brobbey het heel erg goed deed. Dan doet Kudus het weer heel erg goed en kun je hem er niet meer uithalen. Je geeft jezelf problemen. Laat het gewoon staan zoals het staat."

Kudus of Brobbey: wie moet er in de ?????????? staan? ?? ?? 'Je geeft jezelf problemen. Laat het gewoon staan zoals het staat. Kudus doet het goed en dan kun je hem eigenlijk niet wisselen.'#ZiggoSport #Rondo pic.twitter.com/jaSfj54wjr — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 3, 2022

De oud-speler van Ajax trekt de vergelijking met Erik ten Hag bij Manchester United, dat Casemiro deze zomer voor maximaal zeventig miljoen euro overnam van Real Madrid. "Die komt drie dagen voor Manchester United - Liverpool aan, dus zet je die maar op de bank. In één keer spelen ze fantastisch (Man United won met 2-1, red.) en de volgende wedstrijd kun je hem dan ook niet opstellen. En hij speelt nu nog steeds niet. Misschien nu wel na deze wedstrijd...", doelt Van der Vaart op de oorwassing die the Red Devils zondag te verduren kregen bij Manchester City (6-3 nederlaag).

Van der Vaart vindt dat een spits vertrouwen nodig heeft. "Als je eruit gehaald wordt, de andere spits scoort en je krijgt dan weer een kans, is dat ook niet lekker. Dan voel je te veel druk om te moeten scoren. Soms is dat helemaal niet goed, al ben ik enorm fan van Kudus", zegt Van der Vaart. Van Basten zegt te vinden dat ploegen zoveel mogelijk in een vaste basiself moeten aantreden. "Dat doet Napoli ook min of meer." Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint dinsdag om 21.00 uur.