The Telegraph: Ronaldo wil weg in januari; Ten Hag geeft toestemming

Maandag, 3 oktober 2022 om 22:50 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:14

Cristiano Ronaldo mag in januari vertrekken bij Manchester United, zo onthult The Telegraph maandag. Volgens de Britse krant krijgt de 37-jarige aanvaller van Erik ten Hag toestemming om over enkele maanden van club te wisselen. Ronaldo, die op Old Trafford vastligt tot medio 2023 met de optie op een seizoen extra, beschikt onder de Nederlandse manager niet over een basisplaats.

Ten Hag ging in augustus nog voor een voortijdig vertrek van Ronaldo liggen. De routinier werd destijds gelinkt aan onder meer zijn oude club Sporting Portugal, maar een terugkeer naar Portugal was onbespreekbaar. Nog geen twee maanden later lijken de verhoudingen heel anders te zijn bij United. Ten Hag zou nu wel openstaan voor een winters vertrek van Ronaldo, mits er een aantrekkelijk bod binnenkomt in Manchester.

Ronaldo hoopt dat hij voor aanvang van het WK, dat voor Portugal op 24 november begint met een groepswedstrijd tegen Ghana, nog geregeld aan spelen toekomt bij United. De bankzitter denkt dat zijn kansen op een transfer in januari dan zullen toenemen. The Telegraph benadrukt wel dat Ronaldo ondanks zijn rol als reserve geen ongemotiveerde indruk maakt. De Portugese ster zou zich op trainingscomplex Carrington en rondom wedstrijden nog steeds professioneel gedragen.

Ten Hag liet Ronaldo zondag tegen Manchester City (6-3 verlies) negentig minuten op de bank zitten. De beslissing werd volgens de manager 'uit respect voor Ronaldo zelf en zijn grote carrière' genomen. De uitleg van Ten Hag leidde tot een hard oordeel van oud-speler Roy Keane in de studio van Sky Sports. “Ronaldo had best kunnen spelen, want ze werden sowieso al afgemaakt door City. Het gaat de trainer om drukzetten, het nieuwe toverwoord in het voetbal... Drukzetten boeit me niet als hij me 20 of 25 goals geeft. Afgelopen seizoen was hij clubtopscorer en ook toen zette hij niet veel druk. Dit seizoen hebben ze al drie competitiewedstrijden verloren!”