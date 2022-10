Carragher snapt helemaal waarom Ten Hag Ronaldo op bank hield tegen City

Maandag, 3 oktober 2022 om 23:26 • Noel Korteweg • Laatste update: 23:30

Jamie Carragher, oud-speler van Liverpool en analist van Sky Sports, heeft het maandagmiddag op Twitter opgenomen voor Erik ten Hag. De manager van Manchester United kreeg veel kritiek te verwerken na het passeren van Cristiano Ronaldo tegen Manchester City (6-3), wat wordt afgedaan als ‘lachwekkend’ door Carragher.

United ging zondagmiddag op bezoek bij de stadsgenoot met een 4-0 achterstand de rust in. Ten Hag wisselde Tyrell Malacia vervolgens voor Luke Shaw, maar liet Ronaldo op de bank zitten. De Portugese superster zou helemaal niet meer invallen. De ex-trainer van Ajax koos namelijk voor Anthony Martial. Ten Hag verklaarde na afloop aan de Engelse pers waarom hij Ronaldo niet inbracht. "Ik wilde hem, uit respect voor Cristiano zelf en vanwege zijn grote carrière, niet binnen de lijnen brengen. Daarnaast was het belangrijk dat ik Martial speeltijd kon geven, want hij heeft de minuten nodig na zijn blessure.”

The idea that ETH got it wrong yesterday by not playing Ronaldo is laughable!

Ronaldo played at Brentford when it was 4-0 at ht!!

It’s not a dig at CR, but Rashford’s pace on the counter attack as we saw v Arsenal/Liverpool was ??the best option. — Jamie Carragher (@Carra23) October 3, 2022

Het niet gebruiken van Ronaldo kwam de Nederlander op felle kritiek te staan, maar daar is Carragher het dus niet mee eens. “Dat mensen denken dat Erik ten Hag het fout had door Cristiano Ronaldo niet te laten spelen is lachwekkend. Ronaldo speelde uit bij Brentford, toen het 4-0 stond bij de rust! Dit is geen sneer richting Ronaldo, maar de snelheid van Marcus Rashford op de counter – zoals we zagen tegen Liverpool en Arsenal – was honderd procent de beste optie.”

Roy Keane haalde zondagmiddag na de wedstrijd bij Sky Sports al uit richting Ten Hag. De United-legende noemde de keuze van de manager ‘respectloos’. “Ronaldo had best kunnen spelen, want ze werden sowieso al afgemaakt door City. Het gaat de trainer om drukzetten, het nieuwe toverwoord in het voetbal... Drukzetten boeit me niet als hij me twintig of 25 goals geeft. Afgelopen seizoen was hij clubtopscorer en ook toen zette hij niet veel druk. Dit seizoen hebben ze al drie competitiewedstrijden verloren!”