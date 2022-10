Erik ten Hag grijpt hard in en doorbreekt jarenlange ‘traditie’ bij United

Maandag, 3 oktober 2022 om 22:22 • Noel Korteweg • Laatste update: 22:25

Erik ten Hag heeft bij de clubleiding van Manchester United aangegeven dat het voorlopig geen nieuwe contracten moet aanbieden aan de spelers uit de eerste selectie. Dat meldt The Telegraph. Volgens de Britse krant wil de Nederlandse manager zijn spelers eerst goed leren kennen alvorens hij kan besluiten wie er een nieuw contract verdient of niet.

The Red Devils staan dit seizoen voor een aantal belangrijke keuzes wat betreft het selectiebeleid. Zo lopen de contracten van Tom Heaton, Phil Jones, Axel Tuanzebe, David de Gea, Fred, Cristiano Ronaldo, Diogo Dalot, Luke Shaw en Marcus Rashford in de zomer van 2023 af. Ten Hag wil de tijd vóór het WK in Qatar, dat op 20 november begint, gebruiken om de desbetreffende spelers te leren kennen en zo te kunnen beoordelen wie er een contractverlenging verdient.

Het uitdelen van meerjarige miljoenencontracten bij United is al jarenlang een ‘traditie’ die de inmiddels vertrokken Ed Woodward volhield. De ex-vicevoorzitter was van mening dat het jarenlang binden van spelers goed was voor diens marktwaarden en hield onder anderen Phil Jones, Eric Bailly, Andreas Pereira, Juan Mata en Marcos Rojo jarenlang binnenboord met miljoenencontracten zonder een realistische kans op speeltijd. Het heeft ertoe geleid dat United de best verdienende selectie van de Premier League heeft.

Het besluit van Ten Hag heeft volgens de Britse krant niets te maken met de oorwassing die zijn ploeg afgelopen zondag kreeg op bezoek bij stadsgenoot en aartsrivaal Manchester City (6-3). De ex-trainer van Ajax zou dit namelijk voorafgaand aan de verloren stadsderby al hebben aangegeven bij de clubleiding. United, dat de eerste twee wedstrijden in de Premier League verloor van respectievelijk Brighton (1-2) en Brentford (4-0), was aan een sterke serie bezig met vier competitieoverwinningen op rij voordat het misging tegen City. De ploeg van Ten Hag staat momenteel op de zesde plaats.