Kieft: ‘Ik vind het een hele domme actie, hij krijgt een minnetje van Louis’

Maandag, 3 oktober 2022 om 20:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:53

Wim Kieft spaart Jasper Cillessen niet na de veelbesproken uittrap van zondag tijdens het thuisduel van NEC met Feyenoord. De doelman schoot de bal hard tegen Santiago Giménez, die vervolgens de winnende treffer leek te scoren in de slotfase. Arbiter Serdar Gözübüyük had echter al afgefloten, waardoor het feestje van Feyenoord niet doorging. Kieft is van mening dat Cillessen de situatie heel anders had moeten aanpakken.

"Ik vind het een hele domme actie van die keeper", oordeelt Kieft maandagavond in Veronica Offside hard over Cillessen. "Of je nou in je gelijk staat of niet, je gaat niet het risico nemen. En misschien geeft de scheidsrechter je geen gelijk." De analist betrekt ook het Nederlands elftal in de discussie rondom Cillessen. "Hij krijgt een minnetje van Louis (Van Gaal, red.)." Valentijn Driessen vraagt zich af of de bewuste uittrap schadelijk is voor de WK-kansen van Cillessen. "Denk je niet dat hij ook al twee plusjes heeft bij Louis?", aldus de Oranje-volger van De Telegraaf.

Kieft wil vervolgens weten waarom Driessen dat denkt. "Hij (Van Gaal, red.) was Pasveer zó aan het downgraden. Hij had een paar balletjes gepakt en die ene bal had Louis met zijn borst nog tegengehouden. En dan hoorde je Cillessen gisteren (zondag, red.), hij gaat er echt vanuit dat hij onder de lat staat tijdens het WK." Presentator Wilfred Genee werpt op dat Cillessen door Rafael van der Vaart in Studio Voetbal een 'naar mannetje' werd genoemd. De voormalig international baseerde zich op zijn persoonlijk ervaringen met de doelman bij Oranje.

"Die hebben samen in de kleedkamer en de ontbijtzaal gezeten, dus daar zal wel iets persoonlijks zijn voorgevallen", probeert Driessen een verklaring te vinden voor de harde woorden van Van der Vaart. Andy van der Meijde weet ook niet precies waarom Cillessen op een dergelijke manier werd aangepakt. "Ik heb niets gehoord van Rafael, nee. Maar misschien dat hij dan nare dingetjes doet ofzo. Soms heb je dat bij teams, dat er spelers zijn die als de camera erbij is, dat ze eventjes op de voorgrond willen treden. Dat ze vriendjes willen zijn met de trainer, dat soort dingen."

Verweij: ‘Ik denk dat hem al een basisplaats tijdens het WK is toegezegd’

De Oranje-volger denkt dat Jasper Cillessen gewoon gaat keepen op het WK. Lees artikel

Wesley Sneijder geeft telefonisch zijn mening over Van der Vaart en Cillessen. De recordinternational met 134 interlands had bij Oranje ook enige tijd te maken met de keeper. "Jasper zei nooit zoveel, weet je wel. Die was eigenlijk heel erg afwezig, zoals de meeste keepers eigenlijk zijn. Maar misschien heeft Rafael iets directs met hem meegemaakt, ik weet het niet. Maar Jasper is wel een jongen die op zichzelf staat en eigenlijk niet veel praat. Dus ik weet niet wat ze persoonlijk hebben meegemaakt samen", aldus Sneijder.