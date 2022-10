Shane Kluivert (15) overtuigt en mag zich melden bij Oranje Onder 16

Maandag, 3 oktober 2022 om 20:29 • Noel Korteweg • Laatste update: 21:14

Shane Kluivert is opgenomen in de definitieve selectie van Oranje Onder 16. De pas net vijftienjarige aanvaller en zoon van Patrick Kluivert zal met het Nederlands elftal in oktober twee oefeninterlands spelen tegen de leeftijdsgenoten van Italië. Op 11 oktober vindt de interland plaats in Florence en op 13 oktober in Pisa. Kluivert kreeg begin september de kans om zich te bewijzen tijdens een tweedaagse trainingsstage bij de KNVB en heeft dat dus ook gedaan. KNVB-coach Alexander Palland heeft in totaal 23 spelers opgeroepen voor de vriendschappelijke interlands.

De jeugdspeler van Barcelona ruilde de jeugdopleiding van Paris Saint-Germain in de zomer van 2017 in voor La Masia. Kluivert zei vorige week in gesprek met het Jeugdjournaal nog dat het vele verhuizen best wennen was. “Je moet in het begin natuurlijk wennen aan de cultuur en de nieuwe taal. Ik spreek Spaans, Catalaans, Engels en Nederlands.” Naast zijn vader Patrick zijn (stief)broers Justin (Valencia, red.) en Ruben (FC Utrecht, red.) ook profvoetballers. Shane vindt het fijn dat hij de jongste in het gezin is.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik kan daardoor heel veel van ze leren. Mijn vader is wel de grote baas van de familie. Als ik iets kan verbeteren neemt hij me even apart en dan praten we erover. Ik vind het heel goed dat hij dat doet. Of ik beter kan worden dan m’n vader? Ik hoop het wel”, aldus de jeugdspeler. Naast de zoon van Patrick Kluivert is ook de zoon van Riga Mustapha, die tijdens zijn carrière onder meer speelde voor Vitesse, Levante en Bolton, opgenomen in de definitieve selectie van Oranje O16. Jesaja Mustapha speelt in de jeugdacademie van Vitesse.