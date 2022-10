Verweij: ‘Ik denk dat hem al een basisplaats tijdens het WK is toegezegd’

Maandag, 3 oktober 2022 om 20:03 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:46

Mike Verweij en Valentijn Driessen denken dat Jasper Cillessen goede kans maakt op een basisplaats op het WK in Qatar. In de laatste twee interlands keepte Remko Pasveer nog, maar Cillessen zelf heeft goede hoop dat bondscoach Louis van Gaal uiteindelijk voor hem kiest. De journalisten van De Telegraaf buigen zich ook over de uitspraak van Rafael van der Vaart, die Cillessen in Studio Voetbal een 'naar mannetje' noemde.

"Wij weten natuurlijk niet wat er in die trainingskampen (van Oranje, red.) gebeurt", opent Driessen in de Kick-off-podcast. "Ze hebben samen in het Nederlands elftal gezeten, dus ja, misschien is daar weleens iets voorgevallen. Daar krijg je natuurlijk niet echt een vinger achter. Maar vaak zijn dat natuurlijk persoonlijke indrukken, persoonlijke ervaringen die iemand met een ander heeft." Van der Vaart baseerde zijn mening ook op de ervaringen die hij had met Cillessen tijdens trainingskampen met Oranje.

"Ik denk, maar dat is echt denken, dat Jasper Cillessen al een basisplaats tijdens het WK is toegezegd", haakt Verweij in. "Als hij gewoon zijn niveau haalt. Ik vond het heel raar dat Louis van Gaal na die wedstrijd tegen België (in de Nations League, red.) de prestatie van Pasveer een beetje aan het downplayen was, van 'oprapertjes' en 'rollertjes' en ballen recht op hem afgeschoten. Toen dacht ik: volgens mij ben je aan het voorsorteren op een basisplaats voor Jasper Cillessen. En de overtuiging waarmee Jasper Cillessen zegt dat hij denkt dat hij tegen Senegal (eerste duel op het WK, red.) keept, sterkt mij in mijn mening dat hem al is toegezegd dat 'ie gaat keepen." Driessen zou het logisch vinden als Van Gaal daadwerkelijk voor Cillessen kiest.

"Hij heeft hem nooit in de steek gelaten en je kan onmogelijk zeggen dat Jasper Cillessen niet in vorm is. Hij heeft ooit op een WK gestaan, dus ja, wat is er tegen om die jongen onder de lat te zetten? Omdat je toevallig Pasveer twee keer hebt gezien en we het allemaal een geweldig verhaal vinden dat hij onder de lat zou komen te staan. Er is natuurlijk weinig tot niets aan te merken op Jasper Cillessen, misschien alleen dat het een naar mannetje is volgens Van der Vaart."

Cillessen ontspannen: ‘Enige Oranje-doelman met toernooi-ervaring’