Emotionele Gonzalo Higuaín kondigt afscheid als profvoetballer aan

Maandag, 3 oktober 2022 om 19:35 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:15

Gonzalo Higuaín zet na het lopende seizoen in de MLS een punt achter zijn voetbalcarrière. De Argentijn maakte dat bekend op een persconferentie bij zijn club Inter Miami. De 34-jarige Higuaín staat vooral bekend om zijn periodes bij Real Madrid en Napoli en ook haalde hij in 2014 de finale van het WK. De spits kon zijn emoties niet bedwingen.

"Ik ga jullie iets voorlezen wat ik deze dagen geschreven heb over mijn carrière en wil dat met u en de kijkers delen", richtte de emotionele Higuaín zich tot de aanwezige journalisten in de perszaal. "Goedemiddag allen, vandaag wil ik jullie mijn verhaal vertellen. Het moment is aangebroken om jullie het nieuws te vertellen waarover ik al een tijd heb zitten nadenken en analyseren. Dat heeft me voorbereid op deze beslissing. De dag is gekomen dat ik afscheid neem van het voetbal. Een vak dat me zoveel heeft gegeven, waarin ik me altijd bevoorrecht heb gevoeld dat ik het heb kunnen beoefenen. Met de goede en minder goede momenten."

"Alles begon toen ik heel klein was, vervolgt hij. "Spelend in mijn wijk, op school en bij Club Atlético Palermo, waarvoor ik eeuwig dankbaar ben omdat zij me een geweldige jeugd hebben geboden", refereert Higuaín naar de club uit zijn jeugd. "Waar ik geweldige mensen heb leren kennen. Zowel trainers als spelers van mijn generatie uit 1987. Daar heb ik onvergetelijke momenten beleefd die ik koester. Ze zijn familie en vrienden voor mij waar ik heel veel van hou, omdat ik met hen ben opgegroeid en onvergetelijke momenten heb meegemaakt", vertelde Higuaín.

"Na zeventien en een half jaar als professioneel voetballer kan ik zeggen dat ik de mooiste carrière heb gehad die ik me kon wensen", vervolgde hij. "Ik voel dat het voetbal me heel veel gegeven heeft en ik heb alles gegeven en meer dan dat. Hartelijk dank aan iedereen die vertrouwen in me heeft gehad en voor de aandacht. Het moment is gekomen om vaarwel te zeggen", vertelde el Pipita voordat hij in tranen uitbarstte. Higuaín werd vervolgens getrakteerd op een daverend applaus van onder meer zijn vrouw.

De aanvaller belandde in het profvoetbal bij de Argentijnse topclub River Plate, waarna hij in 2006 naar Europa verhuisde om voor Real Madrid te spelen. Daar kwam de spits tot 190 wedstrijden, waarin hij liefst 107 keer doel trof, 45 assists afleverde en drie keer kampioen van Spanje werd. Nadien vertrok hij naar Napoli, waar hij ook in de Serie A een gevreesde spits werd. Juventus kocht Higuaín vervolgens in 2016, wat hem niet in de dank werd afgenomen door de fans van Napoli. Na een huurperiode bij Chelsea keerde hij terug in Turijn, waar de 75-voudig international (31 doelpunten) tot de zomer van 2020 zou blijven. De toen 32-jarige spits trok in de herfst van zijn carrière naar Inter Miami in de MLS.