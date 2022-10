Manchester Derby levert felle kritiek op: ‘Gelul dat Malacia beter is dan Blind!

Maandag, 3 oktober 2022 om 18:07 • Wessel Antes • Laatste update: 18:17

Valentijn Driessen vindt dat de Manchester Derby heeft aangetoond waarom Daley Blind momenteel de eerste keuze is van bondscoach Louis van Gaal bij Oranje. Dat zegt de journalist van De Telegraaf in de voetbalpodcast Kick-off. Malacia werd zondag al tijdens de rust gewisseld bij Manchester United, toen het scorebord een 4-0 tussenstand toonde.

“Daar zijn we ook weer even vanaf, van dat gelul dat Malacia veel beter is dan Blind”, begint Driessen zijn betoog. “Je bent er niet na een of twee wedstrijden. Al die hosanna, ik ben blij dat we daar weer een beetje vanaf zijn. Dat sloeg echt helemaal nergens op!” Driessen geeft verder aan dat United tijdens de overwinning op Arsenal (3-1) ook al de onderliggende partij was, maar dat geluk toen een rol speelde.

Waar Ajax zich tegen Go Ahead Eagles blameerde met een 1-1 remise, kan Blind alsnog rekenen op complimenten van journalist Mike Verweij. “Dat moet ik wel zeggen, Daley Blind tegen Go Ahead Eagles, al was het maar Go Ahead, speelde wel uitstekend. Hij was een van de weinigen die wel zijn niveau haalde, samen met Taylor en Timber. Er is veel kritiek op Blind, maar als je ziet hoe slim hij speelt… Ook bij het Nederlands elftal doet hij het eigenlijk altijd goed.” Driessen vindt wel dat Blind zich de tegengoal kan aanrekenen.

In de Engelse media kon Malacia na de stadsderby ook al op hevige kritiek rekenen. The Manchester Evening News beoordeelde alle spelers en gaf Malacia het allerlaagste punt: een 1. Het feit dat Phil Foden alle ruimte en vrijheid kreeg, werd de linksback zwaar aangerekend. "Als hij de bal niet had, was hij alarmerend ver van Foden verwijderd en eigenlijk kwam hij nooit echt bij hem in de buurt. Deze eerste derby pakte vreselijk uit voor Malacia en hij kon ook maar weinig goed doen."