Letschert vindt nieuwe club na contractontbinding en lastige periode bij AZ

Maandag, 3 oktober 2022 om 15:58 • Wessel Antes • Laatste update: 16:26

Timo Letschert gaat aan de slag bij Lyngby BK, zo meldt de Deense club maandag via de officiële kanalen. De 29-jarige verdediger uit Purmerend zat sinds eind augustus zonder club nadat zijn contract bij AZ ontbonden werd, maar heeft nu een nieuwe werkgever te pakken. Letschert heeft een enorm kort contract ondertekent bij de hekkensluiter van de Superligaen, dat hem tot eind 2022 bij Lyngby houdt.

Letschert was zondag reeds als toeschouwer aanwezig bij de wedstrijd tussen Brøndby IF en Lyngby. In een doelpuntrijk duel (3-3) zag hij zijn nieuwe ploeggenoten vlak voor tijd een punt meenemen uit het Brøndby Stadium. Na elf wedstrijden staat Lyngby op de twaalfde plek in Denemarken, met slechts vier punten. Letschert moet de verdediging van nieuw elan gaan voorzien.

EN NY MAND I DEN KONGEBLÅ!?????? Vi har skrevet kontrakt med den hollandske forsvarsspiller Timo Letschert, som kommer til Lyngby Boldklub på en fri transfer?? Læs mere: https://t.co/E3dbbdPE3U Velkommen til, Timo!#SammenforLyngby pic.twitter.com/2q0KT2C7H9 — Lyngby Boldklub (@LyngbyBoldklub) October 3, 2022

Letschert begint bij Lyngby aan zijn derde buitenlandse avontuur. Eerder speelde hij in Italië voor Sassuolo, terwijl hij in Duitsland onder contract stond bij Hamburger SV. In Nederland kwam Letschert uit voor FC Groningen, Roda JC, FC Utrecht en AZ. Daarnaast speelde de rechtsbenige verdediger in de jeugdopleidingen van Ajax en sc Heerenveen. In 135 wedstrijden in de Eredivisie was Letschert goed voor vijf doelpunten en vijf assists.

Na zijn contractontbinding bij AZ in augustus deed Letschert zijn verhaal in gesprek met De Telegraaf. Zijn dochter, Indi, belandde in zijn tijd bij AZ vanwege extreem gewichtsverlies in het ziekenhuis. “Ze kreeg geen voeding meer binnen, werd moeilijk wakker en was eigenlijk alleen nog maar aan het slapen. De impact daarvan heb ik als jonge vader onderschat. Ik dacht dat ik mijn verstand op nul kon zetten, maar dat was niet zo. Tegen Twente lukte het niet om te presteren en na afloop raakte ik in een diep dal.”

Letschert ging vorig jaar september tegen FC Twente hopeloos in de fout en werd na twintig minuten, toen AZ met 2-0 achter stond, naar de kant gehaald door trainer Pascal Jansen. Vervolgens besloot hij na de wedstrijd op eigen houtje terug te reizen naar Alkmaar en kreeg hij van de club een schorsing en een boete opgelegd. De club was overigens niet op de hoogte van zijn situatie. “Ik heb mijn privéproblemen altijd voor mezelf gehouden binnen de club, omdat ik het gevoel had dat ik die kon uitschakelen en in staat was lekker te spelen. Dat de wedstrijden zelfs een goede afleiding zouden zijn. Met de wetenschap van nu was het gewoon beter geweest om onze trainer Pascal Jansen wel in te lichten over wat er thuis speelde en niet tegen FC Twente te spelen."