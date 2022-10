Goals & Gossip: Sneijder en vrouw zorgen voor heisa rondom Turkse nachtclub

Maandag, 3 oktober 2022 om 15:15 • Wessel Antes • Laatste update: 15:42

Hate it or love it, maar het privéleven van de voetballers en hun WAGs is de guilty pleasure van menig liefhebber van het spelletje. Voetbalzone staat uiteraard in het teken van het voetbalnieuws, maar heeft in Goals & Gossip speciale aandacht voor de handel en wandel van de sterren ver buiten de krijtlijnen.

Wesley Sneijder bereikte de afgelopen dagen alle krantenkoppen en voorpagina’s in de Turkse media. De recordinternational van het Nederlands elftal was afgelopen week terug in Istanbul, waar hij als speler van Galatasaray jaren heeft gewoond. Na een avondje stappen stond er een leger aan paparazzi te wachten om een scoop te scoren, vooral omdat Sneijder ook een vrouw bij zich had.

“We vergeten weleens wat voor een ster deze man is. Als Wesley in Nieuwegein of in Utrecht door een winkelcentrum loopt zullen er wat mensen zijn die op de foto willen. In landen als Spanje, Italië en Turkije zijn er meteen zwermen aan paparazzi die het plaatje van de eeuw willen schieten”, aldus presentator Bart Ettekoven in Shownieuws.

Ettekoven heeft nog meer details over het incident. “Wesley schrok van de paparazzi waarna hij direct in een auto dook. Een aantal mannen om hem heen gingen direct in op de paparazzi om het beeld te belemmeren, waardoor een vervelend opstootje ontstond. De dame in kwestie bleef uiteindelijk achter zonder Wesley.” Volgens het management van Sneijder is deze vrouw niet zijn nieuwe partner. “Het schijnt gewoon een vriendin te zijn van een zakenpartner van Wesley en absoluut niet zijn nieuwe liefde.”

Voetbalzone staat voor meepraten over voetbal, maar sommige onderwerpen zijn minder geschikt voor een inhoudelijke discussie. De comments onder dit artikel staan daarom uit.