‘Dirk Kuijt is in een paar weken gedegradeerd tot een soort Clown Bassie’

Maandag, 3 oktober 2022 om 15:11 • Guy Habets

Ronald Waterreus denkt dat de houding van Dirk Kuijt als oefenmeester bijdraagt aan de mindere resultaten van zijn ADO Den Haag in de Keuken Kampioen Divisie. De voormalig doelman en huidig columnist van De Limburger was onder de indruk van de speler Kuijt en adviseert hem om een aantal van zijn kwaliteiten als speler ook te gebruiken tijdens zijn trainersloopbaan.

Na de 3-1 nederlaag van ADO tegen Jong PSV van afgelopen vrijdag nam de kritiek op Kuijt weer toe. Fans van de Haagse club zwaaiden met witte zakdoekjes en eerder kwamen ze op het trainingsveld al verhaal halen. Waterreus ziet het met lede ogen aan. "In nauwelijks een paar weken tijd is Kuijt van ultieme volksheld gedegradeerd tot een soort Clown Bassie", valt te lezen in zijn column in De Limburger. "Een man om wie ‘we’ stiekem gniffelen wanneer hij na wéér een verloren wedstrijd met ADO zijn volledige voorraad clichés de lucht inblaast."

Waterreus had juist veel respect voor Kuijt, aangezien hij als speler 'stapje voor stapje steeds verder klom en zo meer dan het maximale uit zijn mogelijkheden heeft gehaald'. "Maar juist in dat laatste schuilt voor mijn gevoel een paradox. De trainer Kuijt voelt zich blijkbaar wel te groot om eerst een serieus aantal jaren ervaring op te doen bij Quick Boys of het beloftenteam van pak ‘m beet FC Utrecht. Net zoals zijn generatiegenoot Wesley Sneijder ontbreekt het hem aan de echte wil om te investeren vooraleer in het profvoetbal serieus aan de slag te gaan. En dan ook nog eens bij een van de moeilijkste clubs van Nederland."

"In zijn korte periode als Feyenoord-jeugdtrainer was het al een publiek geheim dat hij zijn spelers nog weleens drie dagen vrij wilde geven, zodat hij zelf een potje kon ballen met de Liverpool Legends", gaat Waterreus verder. "En nu, bij ADO, acteert hij voor mijn gevoel slechts plichtmatig de zelfverzekerde en bevlogen coach. Dat alles bij elkaar maakt zijn tamelijk uitzichtloze positie in Den Haag zo ongemakkelijk. Als Dirk Kuijt trouw was gebleven aan de voetballer Dirk Kuijt, had hij zich dit leed allemaal kunnen besparen."