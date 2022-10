VVCS: ‘Elf procent van de actieve profs in Nederland gokte onreglementair’

Maandag, 3 oktober 2022 om 14:37 • Wessel Antes

Bijna de helft van de actieve profs gokt weleens op voetbalwedstrijden, zo blijkt uit een enquête van de Vereniging van Contractspelers (VVCS). Aan het onderzoek naar het gokgedrag van voetballers in Nederland deden in totaal 217 spelers mee. Opmerkelijk genoeg geeft elf procent van de voetballers zelfs toe ingezet te hebben op wedstrijden uit de eigen divisie.

Dat is frappant aangezien het reglementair niet is toegestaan om geld in te zetten op wedstrijden uit de eigen competitie. Dertien procent van de deelnemers deed het toch door een ander account te gebruiken. Het inzetten op de uitslag is met afstand de populairste weddenschap onder voetballers in Nederland, terwijl de gemiddelde inzet minder dan honderd euro per maand bedraagt.

Iets meer dan de helft van de Eredivisie-spelers die deelnamen aan het onderzoek gokt regelmatig op voetbalwedstrijden, terwijl dat percentage in de Keuken Kampioen Divisie rond de veertig procent ligt. Ook gokken in het (digitale) casino is relatief populair onder de deelnemende voetballers. Twee profs gaven aan zich zorgen te maken op hun eigen gokgedrag. Over het algemeen storen de spelers zich niet aan de vele gokreclames, maar inspireren met name vrienden en familie om te gokken.

In de Cor Potcast van FC Afkicken kwam Sparta-verdediger Bart Vriends er eerder al eens openlijk voor uit als jonge speler weleens te hebben gegokt. “Als je niet speelt of geblesseerd bent, mis je de spanning. Dan is gokken een manier om dat terug te halen, ook omdat drank en drugs geen opties zijn voor een profvoetballer.”

De VVCS is niet geschrokken van de nieuwe cijfers uit het onderzoek. “Het beeld dat het overgrote deel van de profs in Nederland stevig zou gokken wordt met de resultaten van deze VVCS-enquête behoorlijk genuanceerd. Immers, de voetballers geven aan slechts sporadisch weddenschappen af te sluiten en dan ook nog eens voor relatief bescheiden bedragen. Wel is het voor de VVCS duidelijk dat haar aanstaande voorlichtingscampagne bepaald geen overbodige luxe is. Want het is kennelijk niet alle spelers duidelijk op welke wedstrijden zij wel en op welke wedstrijden zij niet mogen inzetten.”