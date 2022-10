Alfred Schreuder duidt de gevaren van Napoli: ‘Dat is een echte Ajax-speler’

Maandag, 3 oktober 2022 om 14:06 • Guy Habets

Alfred Schreuder heeft twee spelers van Napoli speciaal uitgelicht in aanloop naar het Champions League-treffen tussen Ajax en de Italianen van dinsdagavond. De coach van de Amsterdammers stipte Khvicha Kvaratskhelia aan als de man om in de gaten te houden bij I Partenopei en toonde zijn bewondering voor de ontwikkeling van Stanislav Lobotka.

Dinsdag komt Napoli, de koploper van de Italiaanse Serie A, op bezoek in de Johan Cruijff ArenA en met Kvaratskhelia en Lobotka neemt het twee spelers in vorm mee. Schreuder was vooral lovend over laatstgenoemde, die een verleden heeft bij Ajax en in Amsterdam ooit werd weggestuurd. "Hij heeft een indrukwekkende ontwikkeling doorgemaakt", vertelde Schreuder op de persconferentie. "Hij verdeelt het spel daar nu heel goed op de nummer 6-positie."

Het geval-Lobotka laat volgens Schreuder zien dat spelers die het niet redden bij Ajax, toch nog goed terecht kunnen komen. "Soms gebeurt dit in een loopbaan. Als je het dus niet haalt bij Ajax en daarna een andere keuze maakt, kun je alsnog een stap maken. Dat laat Lobotka zien. Hij heeft bewezen dat hij geloof heeft in zichzelf, een uitstekende ontwikkeling heeft doorgemaakt en mentaliteit heeft getoond. Het is eigenlijk een echte Ajax-speler als je naar zijn type spel kijkt, maar Napoli is natuurlijk ook een topploeg."

De coach van Ajax probeerde op de persconferentie ook duidelijk te maken dat zijn ploeg het heel zwaar gaat krijgen. "Als je qua grootte en budget kijkt, is Liverpool nog steeds de grote favoriet in de poule. Als je naar de manier van voetballen kijkt, komt Napoli daar echter dicht bij in de buurt. Ik denk dat er dinsdagavond ook twee gelijke speelstijlen tegenover elkaar staan op het veld. Ik verwacht dat zij aan willen vallen en dat willen wij natuurlijk ook doen."