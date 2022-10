Waarschuwing voor Schreuder: ‘Hij kan lastig worden als hij vaak op de bank zit’

Maandag, 3 oktober 2022 om 13:34 • Wessel Antes • Laatste update: 13:46

Lucas Ocampos kan een probleem worden voor Ajax-trainer Alfred Schreuder als hij vaak op de bank zit, zo zegt journalist Alberto Delegado in gesprek met Elf Voetbal. Delegado is Sevilla-watcher voor het Spaanse Marca en heeft Ocampos dus jaren op de voet kunnen volgen. De 28-jarige Argentijn begon afgelopen zaterdag tegen Go Ahead Eagles (1-1) voor het eerst in de basis bij Ajax.

Delegado vond de transfer van Ocampos naar Ajax opvallend, daar de Amsterdammers zich vaak richten op jongere spelers die in Amsterdam verder groeien. De van Sevilla gehuurde rechtspoot valt daar niet onder, zo zegt de Spaanse journalist. “Af en toe zoeken ze (Ajax, red.) op de buitenlandse markt naar ruwe diamanten. Ocampos is al een gemaakte voetballer. Hij komt voor een tweede kans. Maar hij kan lastig worden als hij vaak op de bank zit. Ik waarschuw Schreuder alvast: daar neemt hij geen genoegen mee.”

Delegado is er overigens wel van overtuigd dat Ocampos het in zich heeft. Bij Sevilla was de buitenspeler geruime tijd een belangrijke schakel. “Hij was de hoofdrolspeler. Daarbij kreeg hij alle steun van de rest van het team.” Ocampos speelde in totaal 135 officiële wedstrijden voor Sevilla, waarin hij goed was voor 34 doelpunten en vijftien assists. Aan het begin van dit seizoen moest hij het echter doen met een rol als wisselspeler in LaLiga.

Volgens de Argentijnse journalist Guillermo Tagliaferri heeft Ocampos met zijn huurtransfer van Sevilla naar Ajax in ieder geval een stap omhoog gemaakt. “De club wordt in Argentinië beschouwd als een van de beste van Europa. Het wordt interessant om te zien hoe hij zich aanpast, maar ik denk dat hij goed tot zijn recht komt in Nederland. Gelukkig kunnen we van hem blijven genieten in de Champions League. Sinds zijn transfer valt zijn naam weer vaker in Argentinië. Hopelijk blijft dat zo.”