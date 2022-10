Steven Berghuis: ‘Als individuele speler ben ik daar geen voorstander van’

Maandag, 3 oktober 2022 om 13:29 • Guy Habets • Laatste update: 13:42

Steven Berghuis is geen voorstander van een roulatiesysteem. De offensief ingestelde middenvelder annex aanvaller van Ajax zag dat Alfred Schreuder, zijn trainer, afgelopen weekend voor een gewijzigde formatie koos. Die spelers wisten Go Ahead Eagles niet over de knie te leggen (1-1) en voor een speler is een roulatiesysteem ook niet prettig, gaf Berghuis aan.

De voormalig Feyenoorder schoof aan op de persconferentie ter voorbereiding op het Champions League-treffen met Napoli van komende dinsdag. Daar werd Berghuis gevraagd naar zijn mening over rouleren, aangezien Schreuder dat afgelopen weekend deed. "Als individuele speler ben ik er geen voorstander van", zegt hij lachend, doelend op het feit dat voetballers altijd willen spelen. "Ik moet wel zeggen dat ik het tegenwoordig overal zie gebeuren en als je onze selectie en bank ziet, dan snap ik het wel."

Berghuis zelf werd overigens niet alleen door het rouleren van Schreuder buiten de basiself gehouden. Hij had nog altijd last van de rugblessure die hem in de interlandperiode ook parten speelde. "Ik liep het tegen Polen al op, vlak na die vroege invalbeurt. Mijn rug werd steeds stijver. In de dagen erna ging het wel beter en ik heb nu de hele week gebruikt om het te laten behandelen en oefeningen te doen. Het was nog niet goed genoeg voor een basisplaats tegen Go Ahead, maar wel voor een invalbeurt."

Dinsdagavond lijkt Berghuis dan ook 'gewoon' aan te kunnen treden tegen Napoli. Ahmetcan Kaplan en Jorge Sánchez zijn dan niet van de partij, zo maakte Schreuder bekend. Het tweetal is geblesseerd. Voor Ajax is het treffen met de lijstaanvoerder van Italië van groot belang, aangezien winst nodig lijkt om uitzicht te houden op overwintering in de Champions League. I Partenopei heeft al zes punten, terwijl Liverpool en Ajax beide na twee wedstrijden op drie punten staan. Rangers is hekkensluiter in de poule met nul uit twee.