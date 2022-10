Volendam-talent breekt kaak van jonge vrouw op drie plekken en meldt zich

Maandag, 3 oktober 2022 om 12:55 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:30

Tayrell Wouter wordt verdacht van aanranding en mishandeling van een twintigjarige vrouw. Dat bevestigt zijn club, FC Volendam, aan AT5. Wouter zou een van de twee mannen zijn die de vrouw in een Amsterdamse nachtclub beetgreep en harde klappen tegen haar hoofd gaf. Daardoor brak ze haar kaak op drie plekken. Wouter meldde zich al bij de politie, maar is nog niet aangehouden.

De beelden van het incident, dat afgelopen juli plaatsvond, werden zondag vertoond in het opsporingsprogramma Bureau 020 op AT5. Wouter herkende zichzelf op de beelden en stapte daarop vrijwillig naar de politie. Diezelfde dag had de twintigjarige buitenspeler nog meegedaan met Jong FC Volendam tegen Scheveningen (1-0 verlies).

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Sonny Sier, persvoorlichter van het Nieuwe Oranje, bevestigt dat het inderdaad om Wouter gaat. "We kunnen nog niet zeggen of zijn betrokkenheid consequenties heeft voor zijn voetbalcarrière", voegt Sier toe. "We zijn op dit moment bezig de feiten te verzamelen om tot een zo goed mogelijk beeld te komen. Daarna kunnen we een standpunt innemen."

Het incident vond plaats in de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 juli. De vrouw was tussen 4 en 5 uur 's nachts in een Amsterdamse club, toen een man haar probeerde te versieren. Toen de vrouw weigerde, werd ze hardhandig bij haar borst gepakt. De vrouw probeerde zich te verdedigen, waarop Wouter en een nog onbekende tweede verdachte haar bij haar keel grepen en rake klappen uitdeelden. Daardoor brak de vrouw haar kaak op drie plekken. Operatief ingrijpen was noodzakelijk.

Wouter tekende in juni zijn eerste profcontract bij Volendam. De vleugelaanvaller werd vorig jaar zomer overgenomen van De Volewijckers en maakte direct indruk met acht treffers en evenveel assists in 27 competitiewedstrijden voor Jong Volendam. Trainer Wim Jonk haalde hem daarom vorig seizoen al eens bij het eerste, al kwam het nog niet tot een debuut. Wouter, die ook een verleden heeft in de jeugd van FC Utrecht, FC Twente en Go Ahead Eagles, staat nog tot medio 2025 onder contract in het Kras Stadion.