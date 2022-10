Dag na stadsderby meer heugelijk nieuws voor het blauwe deel van Manchester

Maandag, 3 oktober 2022 om 12:39 • Wessel Antes • Laatste update: 13:48

Phil Foden gaat deze week zijn handtekening zetten onder een nieuw contract bij Manchester City, zo meldt the Athletic maandag. De 22-jarige linkspoot is na langdurig onderhandelen akkoord gegaan over een contract dat hem tot medio 2027 bij the Citizens zal houden. Zondag maakte Foden zijn eerste hattrick als profvoetballer tijdens de Manchester Derby (6-3 winst).

City heeft lange tijd op een akkoord met Foden moeten wachten. De achttienvoudig international van the Three Lions had hoge eisen voor het tekenen van een langdurig contract. Toch is City erin geslaagd om Foden te overtuigen en zal hij deze week voor drie extra jaren tekenen in het Etihad Stadium. The Athletic weet daarnaast te melden dat een andere belangrijke speler langer zal aanblijven, al wordt daarbij geen naam genoemd.

Het contract van Ilkay Gündogan loopt na dit seizoen af, terwijl ook Kyle Walker nog maar vastligt tot medio 2024. In 2025 lopen de contracten van Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Aymeric Laporte, Riyad Mahrez en Nathan Aké af. Met name Bernardo Silva werd deze zomer hevig gelinkt aan een transfer naar buitenlandse clubs. Paris Saint-Germain en Barcelona zien de creatieve rechtspoot graag komen.

Foden kreeg voor zijn optreden in de Manchester Derby een 10 toebedeeld van Sky Sports. De lokale krant Manchester Evening News gaf hem eveneens dat perfecte cijfer. “Foden was onbespeelbaar vanaf de rechterkant en maakte drie briljante doelpunten. Een perfecte prestatie.” Foden was dan ook verantwoordelijk voor de halve productie van the Citizens, terwijl Erling Braut Haaland de andere helft voor zijn rekening nam.