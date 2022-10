‘Ik dacht eigenlijk wel dat ik rood zou krijgen in de wedstrijd tegen Ajax’

Maandag, 3 oktober 2022 om 12:19 • Guy Habets • Laatste update: 12:24

Tijjani Reijnders realiseert zich dat hij goed wegkwam tijdens AZ - Ajax (2-1) van twee weken geleden. In de slotfase van die wedstrijd raakte hij Brian Brobbey met een stevige tackle en leek een rode kaart de enige passende straf. Scheidsrechter Bas Nijhuis hield het echter bij geel en Reijnders weet nu dat hij daar van geluk mocht spreken.

De middenvelder van AZ, die met zijn ploeg lijstaanvoerder in de Eredivisie is, herkende zichzelf niet toen hij de beelden terugzag. "Op dat moment wilde ik een counter eruit halen, maar ik raakte hem harder dan verwacht", vertelt Reijnders tijdens De Voetbalkantine op ESPN. "Je ziet ook op de beelden dat ik schrok. Natuurlijk was het ook niet de bedoeling om hem geblesseerd te trappen."

Nijhuis besloot om Reijnders niet weg te sturen en de spelmaker geeft toe dat hij daar veel geluk had. "Gelukkig kwam ik weg met geel, maar het had ook rood kunnen zijn. Ik dacht eigenlijk wel dat het rood zou zijn, omdat hij even wachtte. Toen dacht ik dat ik wel eens weggestuurd zou kunnen worden, maar gelukkig mocht ik blijven staan. Of ik iets tegen Brobbey heb gezegd nog? Nee, eigenlijk niet. Ik heb geen contact met hem gehad. Ajax was snel van het veld af en ik heb geen contact met hem via app."

Na de wedstrijd reageerde Brobbey in gesprek met De Telegraaf al op het voorval. Volgens hem is er in zijn gehele carrière nog nooit iemand zo ingekomen. "Ze hebben mij nog nooit zo getrapt, hoor. Nee, nog nooit. Normaal trekken ze aan mijn shirt of zo. En hij kreeg geen rood, nee. Maar ja… Zo met je been inkomen is wel heel gevaarlijk. Ik vind dat je zoiets niet kan doen. Misschien ging het per ongeluk."