Gevallen Braziliaanse topclub krabbelt op onder de vleugels van Ronaldo

Maandag, 3 oktober 2022 om 11:58 • Tom Rofekamp

Cruzeiro heeft zich vrijdag – zonder in actie te komen – gekroond tot kampioen van de Série B. Met nog zes speelronden te gaan kan nummer twee Grémio de huidig koploper niet meer achterhalen. Het is de ultieme bekroning voor de herrijzenis van Cruzeiro, dat eind 2021 nog op het randje van de afgrond bungelde. Eigenaar Ronaldo was dan ook in alle staten bij het vieren van de titel.

De nederlaag van Grêmio bij Sampaio Corrêa was genoeg voor Cruzeiro om de champagne te kunnen ontkurken. Daardoor keert Raposa na drie jaar terug op het hoogste Braziliaanse niveau. Een onverwacht scenario, daar Cruzeiro eind 2021 nog middenin een financiële en administratieve crisis zat. Ronaldo, die ook al eigenaar van het Spaanse Real Valladolid is, sprong in om zijn jeugdliefde uit de brand te helpen. De voormalig topspits nam het merendeel van het aandelenpakket over voor een slordige zestig miljoen euro.

O Fenomeno besloot daarop de bezem door staf en bestuur te halen. Trainer Vanderlei Luxemburgo kreeg zijn congé, net als technisch directeur Ricardo Rocha. Dat de twee oude bekenden van hem waren, maakte voor Ronaldo niet uit. De hervormingen binnen de club wierpen snel hun vruchten af. Eindigde Cruzeiro vorig seizoen nog als veertiende in de Série B, werd het landskampioenschap deze jaargang al vroeg veiliggesteld.

"Ik ben nog steeds sprakeloos", schreef Ronaldo daarom op Twitter. "Ik probeer om alles te verwerken wat we de afgelopen maanden hebben meegemaakt. Wij, de blauwe natie. Van het bestuur tot de supporters. Van de technische staf tot de tribunes. Van de backstage naar het veld. In de negen maanden die het wederopbouwproject duurt, is dit het best mogelijke resultaat. In mijn leven is het weer een hoofdstuk over 'overwinnen door voetbal'. Laten we gaan voor meer! Veel meer!", luidt het credo van de tweevoudig Ballon d'Or-winnaar. Cruzeiro werd in de 56 jaar dat de club bestaat onder meer vier keer kampioen van de Série A en twee keer winnaar van de Copa Libertadores.