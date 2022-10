Frenkie en Memphis blijven achter in Barcelona voor clash met Inter

Maandag, 3 oktober 2022 om 11:00 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:36

Frenkie de Jong en Memphis Depay zijn nog altijd niet fit genoeg om te kunnen spelen bij Barcelona. Trainer Xavi heeft het duo dan ook niet opgenomen in zijn selectie voor de Champions League-clash met Internazionale van komende dinsdag. Onduidelijk is wanneer De Jong en Depay wel weer terug verwacht worden bij de Catalanen. Ook valt er in de defensie genoeg te puzzelen voor Xavi, daar Jules Koundé, Ronald Araújo en Héctor Bellerín allen ontbreken.

De Jong en Depay kwamen beiden niet ongeschonden uit het Nations League-treffen tussen Oranje en Polen (0-2 winst). Eerstgenoemde moest zich in de rust laten wisselen, terwijl het voor Depay na 52 minuten einde oefening was. Het tweetal kon daardoor niet in actie komen in het met 1-0 gewonnen duel met België. De medische afdeling van Barcelona meldde bij terugkomst dat De Jong zijn hamstring verrekt had, terwijl Depay een blessure aan 'de tweehoofdige dijspier' opliep.

Daardoor ging het duel tegen Real Mallorca (0-1 winst) al voorbij aan de Nederlanders. Daarin greep Barcelona de koppositie in LaLiga. In de Champions League gaat het vooralsnog iets minder voortvarend. De Catalanen zetten in de eerste groepswedstrijd weliswaar Viktoria Plzen met 5-1 opzij, maar gingen in het duel daarop met 2-0 onderuit bij Bayern München. Toen kon Xavi nog beschikken over Araújo en Koundé, die zondag tegen Mallorca werden vervangen door Gerard Piqué en Alejandro Balde.

Het WK lijkt overigens niet in gevaar te komen voor De Jong en Depay. De spelmaker uit Arkel zal waarschijnlijk sneller hersteld zijn van zijn kwetsuur maar ook voor zijn kompaan moet het eindtoernooi in Qatar haalbaar zijn. Bondscoach Louis van Gaal liet al optekenen dat hij alleen fitte spelers op zal nemen in zijn selectie. De spelersgroep mag uit 26 spelers bestaan en normaal gesproken zullen de twee Oranje-klanten van Barcelona daar deel van uitmaken. Beiden maken ze al jaren deel uit van de selectie.