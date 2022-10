Kritiek op wisselbeleid Van Nistelrooij: ‘Daar heb ik grote twijfels over’

Maandag, 3 oktober 2022 om 10:33 • Jordi Tomasowa

Valentijn Driessen is kritisch op het wisselbeleid van Ruud van Nistelrooij tijdens de 3-0 nederlaag van PSV tegen SC Cambuur van afgelopen zaterdag. De Eindhovenaren kwamen in Leeuwarden in het tweede bedrijf op achterstand door een doelpunt van Sylvester van der Water, waarna Van Nistelrooij ervoor koos om enkele sterkhouders naar de kant te halen. “Dan vraag je je af of de trainer er wel bij is met zijn hoofd. Daar had ik zaterdagavond mijn grote twijfels over”, aldus Driessen.

“We hebben een apathisch PSV gezien”, zegt Driessen voor de camera van De Telegraaf. “Er zat helemaal niks in. Geen druk naar voren en niemand die het spel wilde opeisen voor zichzelf. Niemand die de ploeg bij de hand nam. Ruud van Nistelrooij had ook een paar onbegrijpelijke wissels. Op een gegeven moment gingen ze het rijtje wissels langs op de televisie en toen zag ik Xavi Simons, Ibrahim Sangaré en Joey Veerman zitten.”

Driessen kan niet begrijpen waarom Van Nistelrooij juist dit drietal wisselde. “Dat zijn allemaal spelers die eventueel een goal kunnen maken óf weten wat het is om met een 1-0 achterstand de laatste tien of vijftien minuten in te gaan en de ervaring hebben om eventueel de boel nog recht te trekken. Maar hij koos voor allemaal Jong PSV-spelers van vorig seizoen. Dan vraag je je af of de trainer er wel bij is met zijn hoofd. Daar had ik zaterdagavond mijn grote twijfels over”, aldus Driessen.

PSV-watcher Rik Elfrink sprak zich eerder ook al kritisch uit over het wisselbeleid van Van Nistelrooij tegen Cambuur. Volgens Elfrink zat Xavi Simons nog redelijk in de wedstrijd toen hij na een uur spelen gewisseld werd voor Yorbe Vertessen en is de ingevallen aanvaller vooral een spits die te brengen is bij een voorsprong. “Vertessen zou je eerder verwachten bij een 1-0 voorsprong”, zei Elfrink. “Guus Til speelde heel zwak en was technisch misschien wel de minste. Aan het einde van de wedstrijd had PSV ook erg veel lichtgewichten op het veld staan. Je moet op dat moment vechtvoetbal kunnen spelen.”