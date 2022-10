Haller maakt hartverwarmend gebaar naar van tumor herstelde Baumgartl

Maandag, 3 oktober 2022 om 10:16 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:19

Sébastien Haller heeft zondag op de Duitse televisie een hartverwarmende boodschap overgebracht aan zijn vriend Timo Baumgartl. De aan Union Berlin verhuurde verdediger van PSV maakte onlangs zijn rentree na een lang gevecht met teelbalkanker, dezelfde ziekte die in juli bij Haller werd vastgesteld. Baumgartl diende de afgelopen maanden als klankbord voor de Fransman, en dat liet hem niet onberoerd, zo liet hij weten.

Baumgartl maakte half september zijn rentree voor Union Berlin, na een maandenlang herstel. In dat kader was de 26-jarige stopper te gast bij het programma das aktuelle sportstudio op de Duitse omroep. Baumgartl kwam daar voor een verrassing te staan, toen Haller – met wie hij de afgelopen maanden in nauw contact stond – op het scherm verscheen.

Ein ?? für Timo #Baumgartl und dessen Auftritt im #Sportstudio gestern. Rührend auch die Grußbotschaft von Sébastien #Haller an ihn. pic.twitter.com/mB1WY8I1u1 — Sven Hausmann (@svouseman) October 2, 2022

"Hallo iedereen, en in het speciaal Timo", begon de spits van Borussia Dortmund. "Ik wil je gewoon vertellen dat je een geweldig voorbeeld bent voor iedereen. Waar je de afgelopen maanden doorheen bent gegaan is niet makkelijk. Ik wil je gewoon bedanken voor wat je de afgelopen maanden voor me gedaan hebt, en ik wens je het allerbeste voor de rest van het seizoen. Nu moet je genieten van dat ding waar je het meest van houdt. En gefeliciteerd met je eerste plaats, maar we komen voor jullie. Maak je geen zorgen", sloot Haller grappend af, doelend op de eerste plek van Union op de Bundesliga-ranglijst.

Er brak een grote glimlach door op het gezicht van Baumgartl, en in de studio barstte een groot applaus los. De verdediger staat na afgelopen weekend op twee Bundesliga-duels in deze jaargang. De rentree van Haller zal nog even op zich laten wachten. De tumor van de ex-Ajacied werd half juli gevonden, enkele weken na zijn presentatie bij Borussia Dortmund. Ook bij Jean-Paul Boëtius werd eind september een tumor in de teelbal gevonden. Wel bracht Hertha BSC al snel het goede nieuws dat de Nederlander geen chemotherapie hoeft te ondergaan.