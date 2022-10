Leegloop speelt AZ geen parten: 'Niemand heeft het meer over hem’

Maandag, 3 oktober 2022 om 09:19 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:39

Pierre van Hooijdonk is onder de indruk van AZ. De Alkmaarders zagen afgelopen zomer enkele sterkhouders vertrekken, maar desondanks mag de ploeg van trainer Pascal Jansen zich na acht speelrondes koploper van de Eredivisie noemen. Vooral de vervangers van vertrokken spelers kunnen Van Hooijdonk bekoren.

“Wijndal zit bij Ajax niet op de bank, maar eigenlijk op de bank van de bank. Die speelt geen minuut”, zegt Van Hooijdonk bij Studio Voetbal. Volgens de analist heeft Milos Kerkez de vertrokken linksback geruisloos vervangen in de basiself. “Zijn drive maakt hem zo goed, hij heeft een bepaalde positieve agressiviteit in zijn spel. Hij speelde Tadic twee weken geleden eigenlijk uit de wedstrijd. Die jongen heeft afgelopen week zijn debuut gemaakt voor het Hongaarse elftal en ook nog gescoord. Hij speelt met ontzettend veel vertrouwen, dat straalt uit op het hele team.”

Van Hooijdonk is sowieso goed te spreken over het transferbeleid van AZ. “Wijndal wordt vervangen door Kerkez, Fredrik Midtsjö (Galatasaray, red.) door Tijjani Reijnders en Jens Odgaard die eigenlijk Albert Gudmundsson (Genoa) en Zakaria Aboukhlal (Toulouse) vervangt.” Volgens Rafael van der Vaart toont de reserverol van Wijndal bij Ajax aan hoe belangrijk het is om naar een club te gaan waar een speler minuten krijgt. “Wijndal gaat naar Ajax en daar verwacht je meer van. En dan zit je op de bank. Nou, leuk.”

AZ mag zich momenteel de trotse koploper van de Eredivisie noemen, maar Van Hooijdonk vindt het nog wel te ver gaan om de ploeg van Jansen tot titelkandidaat uit te roepen. "Het enige wat er nog aan ontbreekt bij AZ is de positie van rechtsbuiten", stelt de analist. “Evjen is geblesseerd en nu speelt Sugawara aan die kant, dat was de rechtsback. Dat zegt heel veel, dat je getransformeerd wordt naar een rechtsbuiten. Alleen daar heeft AZ nog steeds niet de kwaliteit waardoor je zou zeggen: ‘Hey, dit elftal zou zomaar kampioen kunnen worden'.”