Bosz vreest niet voor baan na nieuwe zeperd Lyon: ‘Bang? Nee, jij wel?’

Maandag, 3 oktober 2022 om 08:25 • Jordi Tomasowa

Peter Bosz vreest niet voor zijn ontslag na de 1-0 nederlaag van Olympique Lyon tegen RC Lens. Voor de Nederlandse oefenmeester was de nederlaag alweer de vierde verliespartij op rij, waardoor Lyon is afgezakt naar de zevende plaats in de Ligue 1. Bosz liet weten ‘boos en bezorgd te zijn’.

Bosz stond vanwege de recente teleurstellende resultaten al hevig onder druk bij Lyon. Toch gaf de trainer na afloop van de nederlaag tegen Lens op een persconferentie aan niet te vrezen voor zijn baan. “Nee, ben jij daar dan wel bang voor?”, zei hij tegen een Franse journalist. “Ik ben boos en bezorgd, omdat we vier wedstrijden op rij hebben verloren. Maar we hebben er vertrouwen in dat we dit kunnen omdraaien.”

“Lens zette veel druk, maar we hadden daar beter mee moeten omgaan”, vervolgde Bosz. “We weten dat we beter kunnen. Ik wil niet naar excuses zoeken, maar we moeten niet vergeten dat we ook veel spelers misten.” Bosz begon met Lyon nog goed aan het nieuwe seizoen met vier overwinningen en één gelijkspel in de eerste vijf wedstrijden, maar de druk nam hierna toe. Vrijdag wacht Lyon een thuiswedstrijd tegen Toulouse. “Of die wedstrijd bepalend is voor mijn toekomst? Alle wedstrijden zijn belangrijk. Druk is er altijd, zeker bij een grote club als Lyon. We kunnen niet blijven verliezen, vier nederlagen op rij is te veel.”

Lyon voelde zich vorige week nog genoodzaakt met een statement naar buiten te komen nadat er in Franse media gemeld was dat er crisisoverleg over Bosz had plaatsgevonden door de directie van Lyon. “Er is geen ultimatum gesteld aan Peter Bosz. De club wil herhalen dat er het volste vertrouwen is in de trainer, zijn staf en de spelers en dat hij er alles aan zal doen om de doelstellingen te bereiken.”