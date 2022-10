Van der Vaart: ‘Ik ken Cillessen nog van Oranje: het is een naar mannetje’

Maandag, 3 oktober 2022 om 00:36 • Mart van Mourik

Rafael van der Vaart heeft zondagavond uitgehaald naar Jasper Cillessen. De analyticus kent de doelman nog persoonlijk van hun gezamenlijke periode bij het Nederlands elftal en hij heeft aan die contactmomenten geen positieve herinneringen overgehouden, zo liet hij weten in het programma Studio Voetbal van de NOS.

Cillessen kwam ter sprake tijdens de discussie over wie de eerste doelman van Oranje moet worden op het WK in Qatar. Van der Vaart liet tijdens het gesprek weten dat hij niet te spreken is over de wijze waarop Cillessen zich presenteert in interviews rond wedstrijden van het Nederlands elftal. "Ik ken hem een beetje. Ik heb hem een paar keer bij het Nederlands elftal meegemaakt. En weet je wat het is? Als ik heel eerlijk ben is hij gewoon een beetje een naar mannetje", stelde de analist, refererend aan het recente interview waarin Cillessen aangaf de enige doelman in de selectie te zijn met toernooi-ervaring.

"Dat interview dat hij gaf en zei: ik ben de enige met toernooi-ervaring”, vervolgde Van der Vaart. “Dat doet hij heel slim, maar ik vind het heel oncollegiaal. Op dit moment is Pasveer namelijk degene die het beste is. Hij probeert indirect zijn plekje te verdienen in het Nederlands elftal... Ik vind Cillessen een hele goede keeper en als hij in vorm is maakt hij een goede kans om eerste keeper te worden. Maar ergens heeft hij iets naars, ik vind hem geen teamplayer”, aldus de analist, die overigens niet op bijval kon rekenen van collega Pierre van Hooijdonk.

"Ik vind het kwalijker als Cillessen dingen zegt die niet waar zijn”, benadrukte Van Hooijdonk. “We hebben een discussie gehad over de keepers. Maar jij voelt toch ook wel dat de gunfactor van de media volledig bij Pasveer ligt? Zijn leeftijd zorgt ook voor de gunfactor, maar het belangrijkste daarin is dat hij de keeper van Ajax is. Ik begrijp Cillessen heel erg goed. Ik snap dat hij die wedstrijd niet helemaal eerlijk gaat in de media. Hij mag die dingen toch ook zeggen. Iedereen in de media rondom Ajax, of met een Ajax-verleden, en ik ga geen Calimero uithangen, vindt opeens dat een speler van hun club bij het Nederlands elftal moet zitten. Dan vinden we alles in een keer goed. Ik hoef toch niet mee te lopen in die polonaise?", besloot de oud-spits.