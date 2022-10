VZ 5: Real Madrid weet niet te winnen, Manchester United krijgt voetballes

Maandag, 3 oktober 2022 om 00:00 • Laatste update: 23:29

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Real Madrid verliest mede door pijnlijke misser Benzema koppositie aan Barça

Real Madrid heeft voor het eerst dit seizoen puntenverlies geleden. In eigen huis slaagden de Madrilenen er niet in om Osasuna te verslaan: 1-1. Karim Benzema kreeg ruim tien minuten voor tijd de uitgelezen mogelijkheid om vanaf de penaltystip de winnende aan te tekenen, maar de Fransman raakte de lat. Door het gelijkspel zakt de Koninklijke naar de tweede plek in LaLiga, waarin Barcelona na zeven speelronden vanwege een gunstiger doelsaldo de nieuwe koploper is.

De Bruyne, Foden en Haaland geven het United van Ten Hag voetballes

Erik ten Hag en Manchester United hebben de stadsderby tegen Manchester City van zondagmiddag kansloos verloren. Na één helft hadden the Citizens al een 4-0 voorsprong bij elkaar gespeeld, waarna er na rust vijf doelpunten vielen. Die maakten de stand wel iets draaglijker voor Ten Hag en de zijnen: 6-3. Kevin de Bruyne was de grote dirigent achter de dominantie van City, terwijl Phil Foden en Erling Haaland allebei driemaal aan het kanon stonden.

Na negen duels zonder puntenverlies valt Van Bommel van roze wolk

Royal Antwerp had dit seizoen nog geen punt verloren in de Jupiler Pro League, maar daar is zondag een eind aan gekomen. Op bezoek bij laagvlieger KV Kortrijk kreeg de ploeg van Mark van Bommel – met Vincent Janssen en Calvin Stengs in de basis – een 2-1 nederlaag op het rekest. Janssen scoorde in de slotfase nog een strafschop. De alarmbellen hoeven echter nog niet te klinken in Antwerpen: The Great Old staat na tien speelronden nog 'gewoon' eerste.

Feyenoord ploetert en verzuimt te profiteren van falende concurrentie

Feyenoord heeft zondag niet optimaal kunnen profiteren van het puntenverlies van Ajax en PSV. De ploeg van Arne Slot had het buitengewoon lastig in het Goffertstadion tegen NEC en kwam na negentig minuten spelen niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Daardoor blijft Feyenoord steken op de vierde plek op de Eredivisie-ranglijst. NEC vestigt zich met het punt op doelsaldo in het linkerrijtje.

Stadionramp eist leven van zeker 174 mensen na Indonesische derby

Rond de derby tussen Arema FC en Persebaya in de Indonesische competitie heeft zich in de nacht van zaterdag op zondag een van de grootste stadionrampen ooit voltrokken. De incidenten begonnen na het laatste fluitsignaal, toen supporters van de thuisclub het veld betraden nadat hun ploeg met 3-2 verloren had van de aartsrivaal. De situatie liep uit de hand toen de politie traangas afvuurde en een stormloop werd veroorzaakt. Zeker 174 mensen zijn bij de rellen overleden.

