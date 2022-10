Kenneth Perez komt met dringende tip voor scheidsrechter Serdar Gözübüyük

Zondag, 2 oktober 2022 om 23:18 • Wessel Antes • Laatste update: 23:59

Kenneth Perez denkt dat scheidsrechter Serdar Gözübüyük er goed aan zou doen om minder snel af te fluiten in bepaalde situaties. De analist van ESPN tipt Gözübüyük in Dit was het Weekend om de fluit wat verder van zijn mond af te houden. In de absolute slotfase van het duel tussen NEC en Feyenoord (1-1) nam de leidsman een hoofdrol op zich.

De Rotterdammers voelden zich in de slotfase van het met 1-1 gelijkgespeelde duel met NEC in het Goffertstadion benadeeld. Jasper Cillessen schoot vlak voor het laatste fluitsignaal een bal die hij in zijn handen had tegen Santiago Giménez aan, waarna de Mexicaanse spits een leeg doel vond. Scheidsrechter Gözübüyük had echter al afgefloten en dat zorgde voor scheve gezichten in het Rotterdamse kamp.

90+6': Had de goal van Santiago Giménez wel afgekeurd mogen worden? ??#necfey pic.twitter.com/JEUYkPPcaT — ESPN NL (@ESPNnl) October 2, 2022

In eerste instantie dacht Perez dat Gözübüyük gelijk had met zijn beslissing. “Ik dacht eerlijk gezegd dat het met de afstand te maken had, maar alsnog, hij staat helemaal stil. Wel in de lijn van Cillessen, maar die kan er toch wel een meter omheen schieten?” Presentator Milan van Dongen voegt daar aan toe dat Cillessen veel risico nam met zijn uittrap: “Stel je voor dat hij dit op het WK tegen Senegal doet!”

Perez komt vervolgens met een dringende tip voor Gözübüyük. “Hij fluit hier weer zo snel. Haal die fluit iets van je mond weg, zodat je voor jezelf de tijd hebt om de situatie te overzien. Het is heel aanlokkelijk om hiervoor te fluiten, want vaak denk je dat de speler een blokkende beweging maakt, maar hij (Giménez, red.) doet echt helemaal niets! Als hij niet zo snel fluit heeft de VAR ook nog de mogelijkheid om in te grijpen.” Dat gebeurde echter niet, waardoor Feyenoord genoegen moest nemen met slechts een punt in Nijmegen.