Real Madrid verliest mede door pijnlijke misser Benzema koppositie aan Barça

Zondag, 2 oktober 2022 om 22:59 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:16

Real Madrid heeft voor het eerst dit seizoen puntenverlies geleden. In eigen huis slaagden de Madrilenen er niet in om Osasuna te verslaan: 1-1. Karim Benzema kreeg ruim tien minuten voor tijd de uitgelezen mogelijkheid om vanaf de penaltystip de winnende aan te tekenen, maar de Fransman raakte de lat. Door het gelijkspel zakt de Koninklijke naar de tweede plek in LaLiga, waarin Barcelona na zeven speelronden vanwege een gunstiger doelsaldo de nieuwe koploper is.

Trainer Carlo Ancelotti kon voor het eerst sinds 6 september weer beschikken over Benzema, die geblesseerd uitviel in het Champions League-duel met Celtic. Op de linksbuitenpositie stond Vinícius Júnior geposteerd, terwijl Rodrygo vanaf de rechterflank voor gevaar moest zorgen. Het middenveld werd gevormd door Daniel Ceballos, Aurélien Tchouameni en Toni Kroos. Luka Modric ontbrak bij de wedstrijdselectie vanwege een liesblessure. Onder de lat stond Andriy Lunin, daar Thibaut Courtois enkele uren voor de wedstrijd kenbaar maakte niet te kunnen spelen vanwege rugklachten.

1-0 voor Real! ?? De scherpe voorzet van Vinicius wordt door iedereen gemist, maar eindigt wel in de goal ??#ZiggoSport #LaLiga #RealMadridOsasuna pic.twitter.com/ALalsK0taY — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 2, 2022

Real Madrid ging vanaf het eerste fluitsignaal nadrukkelijk op zoek naar de openingstreffer. Osasuna werd continu onder druk gezet en dreigde in de zesde minuut al op achterstand te komen, maar Tchouameni verzuimde om van dichtbij en uit de rebound te scoren. In het restant van de eerste helft deden ook onder meer Benzema, Antonio Rüdiger en Vinícius een tevergeefse duit in het zakje. Lang zag het ernaar uit dat de teams met een doelpuntloze tussenstand de rust in zouden gaan, maar niets bleek minder waar. Vinícius leek vanaf de linkerkant een voorzet te willen geven, maar zijn hoge bal werd door de volledige defensie van Osasuna gemist. Doelman Sergio Herrera zag de bal te laat komen om nog te kunnen anticiperen: 1-0.

Penalty + Rood + de lat ?? Benzema krijgt een duw, neemt zelf de strafschop, maar vergeet hem binnen te schieten ??#ZiggoSport #LaLiga #RealMadridOsasuna pic.twitter.com/nFr0rVQ5TU — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 2, 2022

Hoewel Real Madrid ook in het tweede bedrijf de bovenliggende partij was, kwamen de bezoekers in de vijftigste minuut op gelijk hoogte. Unai García had een perfecte voorzet in huis op Kike García, die met een uitstekende kopbal voor de 1-1 zorgde. Nadien voerden de Madrilenen de druk steeds verder op, maar mede door het gebrek aan fortuin en scherpte in de afronding werd de ban niet gebroken. Benzema kreeg ruim tien minuten voor tijd de grootste kans om de winnende aan te tekenen. De spits werd door David García, die direct rood kreeg, met twee handen geduwd in het zestienmetergebied, waardoor hij een penalty kreeg toegekend. Benzema ging zelf achter de bal staan, maar vanaf elf meter raakte hij de lat. In de slotfase dacht Benzema alsnog tot scoren te komen; ditmaal werd zijn treffer echter afgekeurd wegens buitenspel.