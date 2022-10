Vilhena krijgt eerste gele kaart ooit van eerste vrouwelijke arbiter in Serie A

Zondag, 2 oktober 2022

Maria Sole Ferrieri Caputi heeft zondag geschiedenis geschreven door de eerste vrouwelijke scheidsrechter in de Serie A te worden. De 31-jarige arbiter had zondag de leiding over de wedstrijd tussen Sassuolo en Salernitana (5-0). De eerste gele kaart van de wedstrijd was voor Tonny Vilhena en bovendien deelde Caputi in haar eerste wedstrijd op het hoogste niveau direct een strafschop uit.

Caputi floot volgens sportjournalist Fabrizio Piccolo een sterke wedstrijd. Er werden slechts twee gele kaarten uitgedeeld, waarvan de eerste dus was voor voormalig Feyenoorder Vilhena. Caputi floot gezaghebbend en ontving weinig protesten in het veld, zo klinkt het. "Zonder de dikke wuivende paardenstaart en de media-aandacht voor haar debuut, zouden alle ogen alleen op de wedstrijd gericht zijn", vertelt Piccolo. "Het verschil met de mannelijke scheidsrechters is niet opgemerkt. Altijd alert op de fases in het spel en met een atletische conditie floot ze weinig om de twee teams te laten voetballen."

Maria Sole Ferrieri Caputi makes history as the first woman to referee a Serie A game. ?? pic.twitter.com/O1dwkeJuYq — CBS Sports Golazo ?? (@CBSSportsGolazo) October 2, 2022

Voorzitter Alfredo Trentalange van de Italiaanse scheidsrechterscommissie belegde toen het nieuws van haar aanstelling bekend werd een speciale persconferentie. "Dit is een historische dag, ik ben er emotioneel door”, zei Trentalange. "Maria Sole gaat op basis van haar prestaties debuteren in de Serie A. We delen geen cadeautjes uit, ze heeft dit zelf verdiend. We kunnen dit zien als een succes van de hele scheidsrechtersopleiding.”

Hoewel Caputi vorig seizoen voornamelijk in de Serie C floot, maakte zij op 17 oktober 2021 haar debuut in de Serie B bij de wedstrijd tussen Cittadella en SPAL. Dit seizoen begon Caputi ook in de Serie B, waar zij de leiding had over de duels Brescia - Perugia en Modena - Frosinone. Daarnaast floot ze de wedstrijd tussen Sampdoria en Reggina in de eerste ronde van de Coppa Italia, maar tot een wedstrijd op het hoogste niveau kwam het tot zondag nog niet.

De opkomst van vrouwelijke scheidsrechters is een trend van de laatste jaren. Zo is de Française Stéphanie Frappart al jaren een bekende naam in het voetbal en zij floot zelfs al in de Champions League. In 2019 had ze de leiding over het duel om de Europese Supercup. Vorig jaar floot Frappart de WK-kwalificatiewedstrijd van Oranje tegen Letland en ze was als vierde official actief op het EK. Voor het komende WK in Qatar heeft de FIFA drie vrouwelijke scheidsrechters geselecteerd. Naast Frappart zijn dat Salima Mukansanga uit Rwanda en de Japanse Yoshimi Yamashita.